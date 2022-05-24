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Coulterville, IL

Coulterville SWIC student wins Head of the Class award

By Submitted by Southwestern Illinois College
Daily Republican
 3 days ago

Cover picture for the articleHard work and dedication have paid off for a Southwestern Illinois College Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration student. Isaac Sinn of Coulterville was chosen by the college's HVAR program for the Head of Class award....

www.dailyrepublicannews.com

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#Head Of The Class#Hvar Program#Applied Science#Heating Ventilation#Swic Hvar
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