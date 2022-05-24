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Peoria, IL

Rain returns late tonight, a few strong storms possible tomorrow

By Brian Walder
hoiabc.com
 3 days ago

Cover picture for the articlePEORIA (Heart of Illinois ABC) - Our weather should remain quiet this evening, but showers and storms will be possible once again late tonight and tomorrow morning. Periodic showers and storms will continue through Thursday, or possibly as late as Friday morning. A few strong storms may be possible tomorrow afternoon....

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