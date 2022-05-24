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East Baton Rouge Parish, LA

Special Weather Statement issued for East Baton Rouge, West Baton Rouge by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-24 10:44:00 CDT Expires: 2022-05-24 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: East Baton Rouge; West Baton...

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Air Quality Alert issued for Central Plaquemines, East Baton Rouge, Eastern Ascension by NWS

Effective: 2022-05-27 12:06:00 CDT Expires: 2022-05-28 16:00:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Central Plaquemines; East Baton Rouge; Eastern Ascension; Eastern Orleans; Iberville; Lower Jefferson; Lower Plaquemines; Lower St. Bernard; Northern Livingston; Northern St. Tammany; Pointe Coupee; Southeast St. Tammany; Southern Livingston; Southwestern St. Tammany; St. Charles; St. James; St. John The Baptist; Upper Jefferson; Upper Plaquemines; Upper St. Bernard; West Baton Rouge; Western Ascension; Western Orleans AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 6 AM SATURDAY TO MIDNIGHT CDT SATURDAY NIGHT The Louisiana Department of Environmental Quality is forecasting an Ozone Advisory Day for Orleans, Jefferson, St John the Baptist, St Charles, St Bernard, St Tammany, and Plaquemines Parishes, in effect from 6 AM Saturday to midnight CDT Saturday night. The Air Quality Index indicates that ozone will be at the Orange level, which is unhealthy for sensitive groups. Increasing ozone levels may cause unhealthy air quality during afternoon hours. Active children and adults, the elderly, and people with respiratory diseases such as asthma should avoid prolonged outdoor exertion. Please take whatever voluntary steps you can to reduce emissions that contribute to ozone formation. Drive less and make sure your automobile is in good working condition. Make sure your gas cap is tight. Wait until after 6 PM to refuel your vehicle and use gas powered lawn equipment. More information about current air quality and what you can do to help prevent ozone formation is available at the D E Q website www.deq.louisiana.gov/enviroflash or by calling 8 6 6 8 9 6 5 3 3 7.
NEW ORLEANS, LA
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Tornado Warning issued for Hancock, Harrison by NWS

Effective: 2022-05-25 14:43:00 CDT Expires: 2022-05-25 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Harrison The National Weather Service in New Orleans has issued a * Tornado Warning for Northwestern Harrison County in southern Mississippi East central Hancock County in southern Mississippi * Until 330 PM CDT. * At 243 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Kiln, or near Diamondhead, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Kiln around 250 PM CDT. Diamondhead around 300 PM CDT. Lyman around 325 PM CDT. This includes Interstate 10 in Mississippi between mile markers 8 and 21. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Copiah, Franklin, Lincoln by NWS

Effective: 2022-05-25 09:20:00 CDT Expires: 2022-05-25 10:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Copiah; Franklin; Lincoln The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northwestern Lincoln County in south central Mississippi Northeastern Franklin County in southwestern Mississippi Southwestern Copiah County in central Mississippi * Until 1015 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Vaughn, or 11 miles west of Brookhaven, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Vaughn around 925 AM CDT. Loyd Star and Caseyville around 935 AM CDT. Allen around 945 AM CDT. Glancy around 1005 AM CDT. Martinsville around 1010 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COPIAH COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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