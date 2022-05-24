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Jefferson County, AL

Special Weather Statement issued for Jefferson, Shelby by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-24 16:02:00 CDT Expires: 2022-05-24 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Jefferson;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Itawamba, Lee, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-05-25 15:03:00 CDT Expires: 2022-05-25 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Itawamba; Lee; Monroe; Prentiss; Tishomingo The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Itawamba County in northeastern Mississippi East central Lee County in northeastern Mississippi Northeastern Monroe County in northeastern Mississippi Southern Tishomingo County in northeastern Mississippi Southeastern Prentiss County in northeastern Mississippi * Until 330 PM CDT. * At 303 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Tombigbee State Park to near Evergreen to near Smithville, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Tupelo, Fulton, Red Bay, Tombigbee State Park, Tishomingo State Park, Belmont, Plantersville, Mantachie, Smithville, Tremont, Tishomingo, Fairview, Burton, New Salem, Sandy Springs, Evergreen, Clay, Hatley, Marietta and Golden. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ITAWAMBA COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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