LOWEST TEST QUANTITIES IN 2 WEEKS PRODUCE 386 NEW POSITIVES SUNDAY, 353 MONDAY A KNOCKOUT COVID COCKTAIL? OR “LIGHT AT END OF TUNNEL” POSITIVITY RATE STILL RUNS OVER 10% POSITIVE
WESTCHESTER & 8 COUNTIES AROUND NYC GENERATE 1,910 NEW INFECTIONS MONDAY, 2,020 SUNDAY. MID REGION AND LONG ISLAND PERCENTAGE IS 70% OF THE 2,779 POSITIVES IN NYC. WPCNR DAILY COVID. From the NY State Covid Tracker. Observation & Analysis by John F. Bailey. May 24, 2022:. Persons opting for...whiteplainscnr.com
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