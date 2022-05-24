ContributorsPublishersAdvertisers
Attala County, MS

Special Weather Statement issued for Attala, Carroll, Choctaw, Holmes, Montgomery by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-24 15:34:00 CDT Expires: 2022-05-24 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Holmes;...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Warning issued for Attala, Leake, Neshoba, Winston by NWS

Effective: 2022-05-25 13:15:00 CDT Expires: 2022-05-25 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Attala; Leake; Neshoba; Winston A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT FOR NORTHEASTERN LEAKE...EAST CENTRAL ATTALA...SOUTHWESTERN WINSTON AND NORTHWESTERN NESHOBA COUNTIES At 115 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Edinburg, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Zama and Noxapater. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
ATTALA COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Copiah, Franklin, Lincoln by NWS

Effective: 2022-05-25 09:20:00 CDT Expires: 2022-05-25 10:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Copiah; Franklin; Lincoln The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northwestern Lincoln County in south central Mississippi Northeastern Franklin County in southwestern Mississippi Southwestern Copiah County in central Mississippi * Until 1015 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Vaughn, or 11 miles west of Brookhaven, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Vaughn around 925 AM CDT. Loyd Star and Caseyville around 935 AM CDT. Allen around 945 AM CDT. Glancy around 1005 AM CDT. Martinsville around 1010 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COPIAH COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Chickasaw, Lee, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-05-25 14:21:00 CDT Expires: 2022-05-25 14:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Chickasaw; Lee; Pontotoc The National Weather Service in Memphis has issued a * Tornado Warning for Eastern Chickasaw County in northeastern Mississippi Southeastern Pontotoc County in northeastern Mississippi Southwestern Lee County in northeastern Mississippi * Until 245 PM CDT. * At 220 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located near Houston, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Houston, Verona, Okolona, Shannon, Nettleton, Van Vleet, Parkersburg, Palmetto, Leotis, Old Union, Buena Vista and George P Cossar State Park. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CHICKASAW COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

Comments / 0

Community Policy