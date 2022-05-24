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Humphreys County, MS

Special Weather Statement issued for Humphreys, Issaquena, Sharkey, Sunflower, Washington by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-24 15:34:00 CDT Expires: 2022-05-24 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Humphreys; Issaquena; Sharkey; Sunflower; Washington...

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Tornado Warning issued for Chickasaw, Lee, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-05-25 14:21:00 CDT Expires: 2022-05-25 14:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Chickasaw; Lee; Pontotoc The National Weather Service in Memphis has issued a * Tornado Warning for Eastern Chickasaw County in northeastern Mississippi Southeastern Pontotoc County in northeastern Mississippi Southwestern Lee County in northeastern Mississippi * Until 245 PM CDT. * At 220 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located near Houston, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Houston, Verona, Okolona, Shannon, Nettleton, Van Vleet, Parkersburg, Palmetto, Leotis, Old Union, Buena Vista and George P Cossar State Park. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CHICKASAW COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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