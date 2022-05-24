ContributorsPublishersAdvertisers
Carteret County, NC

Carteret Court Docket - May 25

carolinacoastonline.com
 5 days ago

Cover picture for the articleNO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566. 2 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488. MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488. ** 3 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626. MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626....

www.carolinacoastonline.com

Comments / 0

Related
carolinacoastonline.com

Cheryl Lewis, 68; incomplete

Cheryl Lewis, 68, of Harkers Island, died Friday, May 27, 2022, at home. Arrangements will be announced by Noe Funeral Service, Inc. of Beaufort, NC. Condolences and life tributes may be sent to the family at www.noefs.net.
HARKERS ISLAND, NC
carolinacoastonline.com

Bill Price II, 79; incomplete

Bill Price II, 79, of Pine Knoll Shores, died Wednesday, May 25, 2022, at Carteret Health Care. Arrangements will be announced by Munden Funeral Home and Crematory, Inc. in Morehead City, N.C. Family and friends are welcome to submit online condolences at www.mundenfuneralhome.net.
PINE KNOLL SHORES, NC
carolinacoastonline.com

Martha Eshleman, 72; no service

Martha Huber Eshleman, 72, of Newport, North Carolina, passed away peacefully on May 25, 2022, at home, on hospice care surrounded by her family after a hard-fought battle with leukemia. Martha was born in New Haven, CT on September 16, 1949, the third of three children, to Arthur Phillip and...
NEWPORT, NC
carolinacoastonline.com

Mary Robinson, 84; service June 3

Mary Robinson, 84, of Havelock, passed away on Sunday, May 22, 2022, at Carolina East Medical Center. Her memorial service will be held at 11 a.m., Friday, June 3rd at Munden Funeral Home in Morehead City, officiated by Father Jim Buchholz. The family will receive friends one hour prior to the service. Interment will follow at 2 p.m. at the Coastal Carolina Veterans Cemetery in Jacksonville.
HAVELOCK, NC
RELATED LOCAL CHANNELS
Carteret County, NC
Government
County
Carteret County, NC
WITN

Retired police chief picks up more votes in tight New Bern mayor’s race

NEW BERN, N.C. (WITN) - The gap between the top two candidates for mayor of New Bern got a little larger after today’s official vote canvass in Craven County. Craven County Elections Director Meloni Wray says Toussaint Summers is now four votes ahead of Jeff Odham. On election night, the retired police chief had just a single vote lead against the current alderman.
NEW BERN, NC
WITN

Suspicious Greenville death turns into murder with husband now charged

GREENVILLE, N.C. (WITN) - A suspicious death on Tuesday in Greenville has turned into a homicide with the victim’s husband charged with murder. Greenville police say Lawrence Guttierrez was arrested early this morning in Biloxi, Mississippi. Tuesday afternoon police said they were contacted by concerned coworkers of Tavara Guttierrez...
carolinacoastonline.com

Larry Warren, 89; incomplete

Larry Grayson Warren, 89, of Emerald Isle, died Tuesday, May 24, 2022, at Carteret Health Care. Arrangements will be announced by Munden Funeral Home and Crematory, Inc. in Morehead City, N.C.Family and friends are welcome to submit online condolences at www.mundenfuneralhome.net.
IN THIS ARTICLE
#Barbour#Politics Courts#Politics State#District Court#Collins#Curmon
carolinacoastonline.com

Area Death Notices - May 25, 26 & 27

GySgt Edgardo "Ed" Hojilla III (USMC Ret), 64, of Newport, NC passed away on Wednesday, May 25, 2022 at ECU Health in Greenville, NC The Funeral service will be held at 10:00 a.m. Sunday June 5, 2022 in the chapel of Noe-Brooks Funeral Home, the interment will follow in Amariah Garner Cemetery. The family will receive friends from 6-8 p.m. Saturday June 4, 2022 at the funeral home.
NEWPORT, NC
WITN

Contract awarded to update five Eastern Carolina bridges

GRIMESLAND, N.C. (WITN) - Multiple bridges in Pitt and Beaufort counties will be replaced or preserved under a contract the N.C. Department of Transportation awarded this month. American Contracting & Services Inc. was awarded the $3.9 million contract. Crews can begin work in July and are expected to be complete...
GRIMESLAND, NC
cbs17

Goldsboro man sentenced for role in meth trap house

RALEIGH, N.C. (WNCN) – A Goldsboro man was sentenced to 15 years in prison for his role in meth trafficking. Court documents presented at the sentencing hearing said Robert Lee Best, 61, was named in an indictment filed on March 12, 2020. That indictment charged him with conspiracy to distribute and possess with intent to distribute 50 grams or more of methamphetamine from 2018 to March 12, 2020, and distribution of 50 grams or more of methamphetamine and aiding and abetting.
GOLDSBORO, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Congress & Courts
NewsBreak
Law
News Break
Politics
NewsBreak
U.S. Politics
WITN

More than 20 people rescued on N.C. coastline Saturday

CAROLINA BEACH, N.C. (WITN) - The National Weather Service says at least 16 people were rescued along Carolina Beach, three people were rescued at Wrightsville Beach and four people were rescued from Myrtle Beach. As WRAL reports, most of North Carolina was under a “moderate” risk of rip currents....
CAROLINA BEACH, NC
WITN

Onslow County offers American flag disposal option

ONSLOW COUNTY, N.C. (WITN) - One Eastern Carolina county has come up with a way to help you dispose of your American flags. Onslow County Solid Waste said it noticed flags showing up in their landfills so it has partnered with local organizations on a respectful way to dispose of the flags.
ONSLOW COUNTY, NC
ourstate.com

How a Family Found Its Moorings in Oriental

The storm was headed straight for Oriental, and my mom was scared. She was talking to me by phone from her office at Sailcraft Service, the boatyard and marina that she owns with my stepfather, Mike. The skies were clear that day, giving a false sense of security to the boating towns that dot the North Carolina coast. Still, my parents were preparing for the worst. The tropical storm that had developed southeast of Bermuda earlier that September had now reached hurricane status.
ORIENTAL, NC
WNCT

Pitt County man arrested, charged with murder

GREENVILLE, N.C (WNCT) – A Pitt County man has been arrested and charged in the murder of another man that occurred Wednesday night. The Pitt County Sheriff’s Office received a report of a shooting that occurred in the parking lot of Mozingo’s Corner Stop. Deputies arrived to find Jaquan Davis, 21, of Greenville lying in […]
PITT COUNTY, NC
WNCT

Onslow County Schools board begins process to remove controversial member

JACKSONVILLE, N.C. (WNCT) — The Onslow County Schools Board of Education met in a special session Thursday morning and voted to begin the process to remove board member Eric Whitfield. In a media release, officials said the board’s Litigation Committee met with Rebecca Williams and Grace Pennerat, attorneys from the law firm Poyner Spruill, LLP. […]
ONSLOW COUNTY, NC
WITN

More details released in crash that injured five people in Greenville

GREENVILLE, N.C. (WITN) - Police say one of five people injured in a crash Wednesday afternoon on a busy Greenville street remains in critical condition at ECU Health Medical Center. The accident happened around 4:00 p.m. on Greenville Boulevard at Kristin Drive. Deputy Chief Ted Sauls says five people were...
GREENVILLE, NC

Comments / 0

Community Policy