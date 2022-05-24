Carteret Court Docket - May 25
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566. 2 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488. MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488. ** 3 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626. MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626....www.carolinacoastonline.com
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