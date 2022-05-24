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Chicago First Alert Weather: Rainy and windy Wednesday

By Mary Kay Kleist
CBS Chicago
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 5 days ago

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Chicago First Alert Weather: Rain moving in Wednesday 02:25

CHICAGO (CBS) -- High clouds continue to increase ahead of our next system.

CBS

According to CBS 2 meteorologist Mary Kay Kleist, rain and wind likely for Wednesday with embedded thunderstorms.

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CBS

This disturbance is slow to depart. Clouds and showers will definitely linger Thursday and possibly Friday.

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CBS

Big warmup for the holiday weekend!

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CBS

TONIGHT: Cloudy. Shower chance toward morning. Low 55.

WEDNESDAY: Windy and wet with rain likely. Possible storms at times. High 74.

THURSDAY: Rain lingers. High 73.

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