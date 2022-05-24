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NICTD Updates Two South Shore Line Projects

By Wes Mills
Inside Indiana Business
 5 days ago

Cover picture for the articleThe Northern Indiana Commuter Transportation District says work on the $649 million Double Track project is in full swing, while major work will begin next month on the $945 million West Lake Corridor project. Our partners at The Times of Northwest Indiana report...

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#South Shore Line#Construction Workers#Urban Construction#Nictd Updates#Double Track#Hammond Dyer
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