Effective: 2022-05-24 14:40:00 CDT Expires: 2022-05-24 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bell; Bosque; Brown; Burnet; Callahan; Coke; Coleman; Collin; Comanche; Concho; Coryell; Crockett; Dallas; Delta; Eastland; Edwards; Ellis; Erath; Fannin; Fisher; Gillespie; Hamilton; Henderson; Hill; Hood; Hopkins; Hunt; Irion; Johnson; Kaufman; Kerr; Kimble; Lamar; Lampasas; Llano; Mason; McCulloch; McLennan; Menard; Mills; Navarro; Nolan; Rains; Real; Rockwall; Runnels; San Saba; Schleicher; Somervell; Sterling; Sutton; Tarrant; Taylor; Tom Green; Val Verde; Van Zandt SEVERE THUNDERSTORM WATCH 269 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE BELL BOSQUE BROWN BURNET CALLAHAN COKE COLEMAN COLLIN COMANCHE CONCHO CORYELL CROCKETT DALLAS DELTA EASTLAND EDWARDS ELLIS ERATH FANNIN FISHER GILLESPIE HAMILTON HENDERSON HILL HOOD HOPKINS HUNT IRION JOHNSON KAUFMAN KERR KIMBLE LAMAR LAMPASAS LLANO MASON MCCULLOCH MCLENNAN MENARD MILLS NAVARRO NOLAN RAINS REAL ROCKWALL RUNNELS SAN SABA SCHLEICHER SOMERVELL STERLING SUTTON TARRANT TAYLOR TOM GREEN VAL VERDE VAN ZANDT

BELL COUNTY, TX ・ 2 DAYS AGO