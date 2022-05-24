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Baldwin County, AL

Rip Current Statement issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-25 21:27:00 CDT Expires: 2022-05-28 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim...

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Flood Watch issued for Baldwin Central, Baldwin Inland, Clarke, Conecuh, Covington by NWS

Effective: 2022-05-25 16:00:00 CDT Expires: 2022-05-25 16:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Baldwin Central; Baldwin Inland; Clarke; Conecuh; Covington; Escambia; Mobile Central; Mobile Coastal; Mobile Inland; Monroe; Washington FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Alabama, including the following areas, Baldwin Central, Baldwin Coastal, Baldwin Inland, Clarke, Conecuh, Covington, Escambia, Mobile Central, Mobile Coastal, Mobile Inland, Monroe and Washington. portions of northwest Florida, including the following areas, Escambia Coastal, Escambia Inland, Okaloosa Coastal, Okaloosa Inland, Santa Rosa Coastal and Santa Rosa Inland. portions of southeast Mississippi, including the following areas, George, Greene, Perry, Stone and Wayne. * WHEN...Through Thursday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Multiple rounds of showers and thunderstorms will develop and move across much of southeast Mississippi, southwest and south central Alabama, and northwest Florida later today and again late tonight into Thursday morning. Showers and storms should exit to the east of the area by Thursday afternoon or early evening. Widespread rainfall amounts up to 3 to 5 inches, with locally higher amounts will be possible, will be possible in the watch area through Thursday afternoon. - http://www.weather.gov/safety/flood
BALDWIN COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Baldwin Central, Baldwin Inland, Clarke, Escambia by NWS

Effective: 2022-05-25 03:16:00 CDT Expires: 2022-05-25 04:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Baldwin Central; Baldwin Inland; Clarke; Escambia; Mobile Central; Mobile Inland; Monroe; Washington Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Monroe, Mobile, northern Baldwin, southern Washington, south central Clarke, western Escambia, northwestern Escambia, eastern George and southeastern Greene Counties through 415 AM CDT At 316 AM CDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 13 miles east of Stapleton to 3 miles north of Bay Minette to 4 miles northwest of Hurley. Movement was north at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Prichard, Saraland, Bay Minette, Atmore, Chickasaw, Satsuma, Citronelle, Lucedale, Creola, Leakesville, Chunchula, Stockton, McCullough, Stapleton, Gulfcrest, Deer Park, Axis, Mount Vernon, Calvert and Semmes. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Bay, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-05-25 10:33:00 EDT Expires: 2022-05-25 11:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Bay; Walton; Washington The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Tornado Warning for West central Bay County in the Panhandle of Florida Southeastern Walton County in the Panhandle of Florida Southwestern Washington County in the Panhandle of Florida * Until 1000 AM CDT. * At 933 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 11 miles southeast of Santa Rosa Beach, moving north at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Bay, southeastern Walton and southwestern Washington Counties, including the following locations... Bruce, Inlet Beach, Seminole Hills, Port Washington, Bunker, Grayton Beach, Seagrove Beach, Seaside and Freeport. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAY COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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