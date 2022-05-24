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Shelbyville Claims Regional Title With Win Over Auburn

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Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ILZ033-039-INZ019-252230- IROQUOIS IL-FORD IL-BENTON IN- 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN FORD, SOUTHERN IROQUOIS AND BENTON COUNTIES THROUGH 530 PM CDT/630 PM EDT/... AT 448 PM CDT/548 PM EDT/, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHWEST OF BOSWELL TO NEAR ROSSVILLE TO NEAR GIFFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PAXTON, FOWLER, MILFORD, OTTERBEIN, ONARGA, OXFORD, CISSNA PARK, BOSWELL, BUCKLEY, EARL PARK, STOCKLAND, LODA, ROBERTS, WOODLAND, WELLINGTON, THAWVILLE, AMBIA, CLARENCE, DUNNINGTON AND WADENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 259 AND 282. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
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Edwardsville man wins big at Turner Hall Queen of Hearts

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Shawn Lynn Bourland, 62

Shawn Lynn Bourland, 62, of Effingham, IL, passed away Sunday, May 22, 2022, at her home surrounded by her loving family. Funeral services will be held at 10:30 a.m. Saturday, May 28, 2022 at St. John’s Lutheran Church in Effingham. Burial will be in Arborcrest Memorial Park in Effingham. Visitation will be held from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. Friday, May 27, 2022 at the church. Services are in the care of Johnson Funeral Home in Effingham.
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When it comes to taxes, there is a lot to consider: every governing body has its own tax rate; every taxpayer pays multiple taxing bodies; almost every taxpayer has a different home value; the taxed amount comes from the annual assessed value. For almost a decade now, the Mahomet-Seymour School...
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