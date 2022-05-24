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Curry County, NM

Severe Thunderstorm Watch issued for Curry, Roosevelt by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-23 21:25:00 MDT Expires: 2022-05-24 03:00:00 MDT Urgency:...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Andrews, Borden, Cochran, Crane, Crosby, Dawson, Ector, Gaines by NWS

Effective: 2022-05-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-05-24 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrews; Borden; Cochran; Crane; Crosby; Dawson; Ector; Gaines; Garza; Glasscock; Hockley; Howard; Kent; Loving; Lubbock; Lynn; Martin; Midland; Mitchell; Reagan; Scurry; Terry; Upton; Ward; Winkler; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 268 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANDREWS BORDEN COCHRAN CRANE CROSBY DAWSON ECTOR GAINES GARZA GLASSCOCK HOCKLEY HOWARD KENT LOVING LUBBOCK LYNN MARTIN MIDLAND MITCHELL REAGAN SCURRY TERRY UPTON WARD WINKLER YOAKUM
ANDREWS COUNTY, TX

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