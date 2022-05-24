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West Vigo softball opens sectionals with a win

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Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ILZ033-039-INZ019-252230- IROQUOIS IL-FORD IL-BENTON IN- 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN FORD, SOUTHERN IROQUOIS AND BENTON COUNTIES THROUGH 530 PM CDT/630 PM EDT/... AT 448 PM CDT/548 PM EDT/, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHWEST OF BOSWELL TO NEAR ROSSVILLE TO NEAR GIFFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PAXTON, FOWLER, MILFORD, OTTERBEIN, ONARGA, OXFORD, CISSNA PARK, BOSWELL, BUCKLEY, EARL PARK, STOCKLAND, LODA, ROBERTS, WOODLAND, WELLINGTON, THAWVILLE, AMBIA, CLARENCE, DUNNINGTON AND WADENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 259 AND 282. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
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From classroom to race track

PENDLETON — For Travis Welpott, the most important race in May will happen on Saturday, not Sunday. The Pendleton resident and long-time industrial technology teacher at Pendleton Heights Middle School, is one of the entrants in this weekend’s Little 500 at Anderson Speedway, annually one of the biggest sprint car races in the country.
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Strong thunderstorms with gusty winds and small hail continue across east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 518 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHEASTERN IROQUOIS AND SOUTHERN NEWTON COUNTIES THROUGH 600 PM CDT... AT 518 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR KENTLAND TO NEAR SHELDON TO NEAR MILFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WATSEKA, KENTLAND, CLIFTON, MOROCCO, SHELDON, CHEBANSE, GOODLAND, BROOK, ASHKUM, MARTINTON, CRESCENT CITY, BEAVERVILLE, DONOVAN, PAPINEAU, IROQUOIS, MOUNT AYR AND FORESMAN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 292 AND 301. THIS INCLUDES... US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. THESE STORMS MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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TERRE HAUTE DAY: Bike donations needed, tournament slots open

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