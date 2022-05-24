Flood Advisory issued for Parmer by NWS

Effective: 2022-05-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-05-24 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrews; Borden; Cochran; Crane; Crosby; Dawson; Ector; Gaines; Garza; Glasscock; Hockley; Howard; Kent; Loving; Lubbock; Lynn; Martin; Midland; Mitchell; Reagan; Scurry; Terry; Upton; Ward; Winkler; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 268 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANDREWS BORDEN COCHRAN CRANE CROSBY DAWSON ECTOR GAINES GARZA GLASSCOCK HOCKLEY HOWARD KENT LOVING LUBBOCK LYNN MARTIN MIDLAND MITCHELL REAGAN SCURRY TERRY UPTON WARD WINKLER YOAKUM
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