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Homer Glen, IL

Homer Glen forms special committee to serve residents with disabilities

By Natalie Bomke
fox32chicago.com
 3 days ago

Cover picture for the articleHOMER GLEN, Ill. - Homer Glen has created something that’s a first for the suburbs. The village has formed a special committee dedicated to residents with disabilities. "We want to make sure that when we're talking about inclusivity and accessibility, that it's not an afterthought," said Village Trustee Nicole La Ha...

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