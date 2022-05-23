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Michigan City, IN

Discover Indiana Dunes National Park

michigancitylaporte.com
 4 days ago

Cover picture for the articleA breathtaking panorama of towering sand dunes ascending from Lake Michigan’s sparkling blue waters creates a haven for visitors to Indiana Dunes National Park, just west of Michigan City in Northwest Indiana. The 15,000-acre jewel spans 15 miles of Lake Michigan shoreline with abundant beaches, perfect for a plunge into the...

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The Northern Indiana Commuter Transportation District says work on the $649 million Double Track project is in full swing, while major work will begin next month on the $945 million West Lake Corridor project. Our partners at The Times of Northwest Indiana report the NICTD, which operates the South Shore Line, provided an update to its board of trustees on the transformational projects.
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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 600 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EAST CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 559 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR LOWELL, MOVING NORTH AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, TINLEY PARK, OAK LAWN, CALUMET CITY, MERRILLVILLE, CHICAGO HEIGHTS, ROSELAND, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, OAK FOREST, CROWN POINT, HARVEY, HIGHLAND, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON AND PARK FOREST. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 336 AND 356. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 150 AND 155. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 74. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 74. INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 12. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 18. INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 247 AND 261. THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, GOVERNORS STATE UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND SOUTH SUBURBAN COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
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