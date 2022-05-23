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Centralia, IL

Craig Freels Tennis Courts dedicated at Centralia High School

By WJBD Staff
southernillinoisnow.com
 4 days ago

Cover picture for the articleThe Craig Freels Tennis Courts were officially dedicated during a program attended by several hundred at Centralia High School on Saturday. Superintendent Chuck Lane said the courts were a real tribute to Craig and a long time coming as money was not available until the school aid formula changes and the...

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