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Marion County, IL

South Central Illinois remains in low category as COVID cases increase in other parts of the state

By WJBD Staff
southernillinoisnow.com
 4 days ago

Cover picture for the articleThe CDC tracker shows all counties in South Central Illinois still at the low level for infection for COVID-19. However, statewide the Illinois Department of Public Health is now reporting eight counties at the high community level and 39 at the Medium Community Level. The Champaign, Peoria, and Rockford areas all...

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CDC Reports 15 Illinois Counties Now Rated At High Community Level For COVID-19 Including Chicago Metro Area

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IDPH reporting more cases of severe hepatitis in children

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SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ILZ033-039-INZ019-252230- IROQUOIS IL-FORD IL-BENTON IN- 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN FORD, SOUTHERN IROQUOIS AND BENTON COUNTIES THROUGH 530 PM CDT/630 PM EDT/... AT 448 PM CDT/548 PM EDT/, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHWEST OF BOSWELL TO NEAR ROSSVILLE TO NEAR GIFFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PAXTON, FOWLER, MILFORD, OTTERBEIN, ONARGA, OXFORD, CISSNA PARK, BOSWELL, BUCKLEY, EARL PARK, STOCKLAND, LODA, ROBERTS, WOODLAND, WELLINGTON, THAWVILLE, AMBIA, CLARENCE, DUNNINGTON AND WADENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 259 AND 282. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
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Strong thunderstorms with gusty winds and small hail continue across east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 518 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHEASTERN IROQUOIS AND SOUTHERN NEWTON COUNTIES THROUGH 600 PM CDT... AT 518 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR KENTLAND TO NEAR SHELDON TO NEAR MILFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WATSEKA, KENTLAND, CLIFTON, MOROCCO, SHELDON, CHEBANSE, GOODLAND, BROOK, ASHKUM, MARTINTON, CRESCENT CITY, BEAVERVILLE, DONOVAN, PAPINEAU, IROQUOIS, MOUNT AYR AND FORESMAN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 292 AND 301. THIS INCLUDES... US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. THESE STORMS MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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#Covid#Cdc#Southern Illinois#Northern Illinois#Clay County
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Experts Warn Budget Trouble Ahead for Illinois When Federal Aid Runs Dry

A new report says Illinois could run into budget trouble in a few years because they’ve been using a one-time surge of federal tax funds to pay long-term expenses. The Volcker Alliance, a nonprofit group that promotes responsible government spending, said Illinois is vulnerable for budget stresses when American Rescue Plan funds run out. Author Beverly Bunch says it would be wise for states to fund one-time projects.
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