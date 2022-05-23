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Baldwin County, AL

Special Weather Statement issued for Baldwin Central, Baldwin Coastal by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-22 23:39:00 CDT Expires: 2022-05-23 00:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Baldwin...

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Flood Watch issued for Baldwin Central, Baldwin Inland, Clarke, Conecuh, Covington by NWS

Effective: 2022-05-25 16:00:00 CDT Expires: 2022-05-25 16:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Baldwin Central; Baldwin Inland; Clarke; Conecuh; Covington; Escambia; Mobile Central; Mobile Coastal; Mobile Inland; Monroe; Washington FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Alabama, including the following areas, Baldwin Central, Baldwin Coastal, Baldwin Inland, Clarke, Conecuh, Covington, Escambia, Mobile Central, Mobile Coastal, Mobile Inland, Monroe and Washington. portions of northwest Florida, including the following areas, Escambia Coastal, Escambia Inland, Okaloosa Coastal, Okaloosa Inland, Santa Rosa Coastal and Santa Rosa Inland. portions of southeast Mississippi, including the following areas, George, Greene, Perry, Stone and Wayne. * WHEN...Through Thursday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - Multiple rounds of showers and thunderstorms will develop and move across much of southeast Mississippi, southwest and south central Alabama, and northwest Florida later today and again late tonight into Thursday morning. Showers and storms should exit to the east of the area by Thursday afternoon or early evening. Widespread rainfall amounts up to 3 to 5 inches, with locally higher amounts will be possible, will be possible in the watch area through Thursday afternoon. - http://www.weather.gov/safety/flood
BALDWIN COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Warning issued for Hancock, Harrison by NWS

Effective: 2022-05-25 14:43:00 CDT Expires: 2022-05-25 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Harrison The National Weather Service in New Orleans has issued a * Tornado Warning for Northwestern Harrison County in southern Mississippi East central Hancock County in southern Mississippi * Until 330 PM CDT. * At 243 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Kiln, or near Diamondhead, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Kiln around 250 PM CDT. Diamondhead around 300 PM CDT. Lyman around 325 PM CDT. This includes Interstate 10 in Mississippi between mile markers 8 and 21. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HANCOCK COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-05-24 13:32:00 CDT Expires: 2022-05-24 14:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Monroe; Wilcox The National Weather Service in Mobile has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Monroe County in south central Alabama Southwestern Wilcox County in south central Alabama * Until 215 PM CDT. * At 131 PM CDT, a severe thunderstorm was located 9 miles northwest of Peterman, or 10 miles north of Monroeville, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pine Hill, Vredenburgh and Yellow Bluff. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MONROE COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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