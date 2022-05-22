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Three-story DraftKings sportsbook now under construction at Wrigley Field

By Southport Corridor Chicago
southportcorridorchicago.com
 4 days ago

Cover picture for the articleFrom YIMBY: Initial foundation work is visible at the triangular parcel along the southeast corner of Wrigley Field, which will give way to a three-story DraftKings sportsbook and various dining options. Co-developed by the Chicago Cubs and Marquee Development, this 22,350-square-foot addition at 1012 W Addison Street will replace the former...

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#Wrigley Field#Sportsbook#Chicago Cubs#Sports Betting#Captain Morgan Club#Urbanize Chicago#The City Council
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