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East Baton Rouge Parish, LA

Flood Warning issued for East Baton Rouge, Pointe Coupee, West Feliciana by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-25 09:46:00 CDT Expires: 2022-05-28 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement...

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Tornado Warning issued for Hancock, Harrison by NWS

Effective: 2022-05-25 14:43:00 CDT Expires: 2022-05-25 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Harrison The National Weather Service in New Orleans has issued a * Tornado Warning for Northwestern Harrison County in southern Mississippi East central Hancock County in southern Mississippi * Until 330 PM CDT. * At 243 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Kiln, or near Diamondhead, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Kiln around 250 PM CDT. Diamondhead around 300 PM CDT. Lyman around 325 PM CDT. This includes Interstate 10 in Mississippi between mile markers 8 and 21. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HANCOCK COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Copiah, Franklin, Lincoln by NWS

Effective: 2022-05-25 09:20:00 CDT Expires: 2022-05-25 10:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Copiah; Franklin; Lincoln The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northwestern Lincoln County in south central Mississippi Northeastern Franklin County in southwestern Mississippi Southwestern Copiah County in central Mississippi * Until 1015 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Vaughn, or 11 miles west of Brookhaven, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Vaughn around 925 AM CDT. Loyd Star and Caseyville around 935 AM CDT. Allen around 945 AM CDT. Glancy around 1005 AM CDT. Martinsville around 1010 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
COPIAH COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Covington, Forrest by NWS

Effective: 2022-05-25 12:42:00 CDT Expires: 2022-05-25 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Covington; Forrest; Grenada; Jasper; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Leake; Lowndes; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Webster; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 273 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW LEAKE SCOTT SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BAY SPRINGS, BROOKSVILLE, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, EUPORA, FOREST, GRENADA, HATTIESBURG, HEIDELBERG, KOSCIUSKO, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MATHISTON, MERIDIAN, MORTON, MOUNT OLIVE, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, VAIDEN, WEIR, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, AND WINONA.
ATTALA COUNTY, MS

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