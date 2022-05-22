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Chicago, IL

Hope Chicago: Charity sending students from Chicago high schools to college for free

By Scott Pelley
CBS News
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 4 days ago

Cover picture for the articleYou have to admire the ambition of an inner-city high school that calls itself Johnson College Prep. Especially when a third of the students have no permanent home and many dodge violence just to get to class. But the students in this Chicago public school believe in their name. They've done...

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#High School#College Tuition#Trade School#Charity#Johnson College Prep#Hope Chicago
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