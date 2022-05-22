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Sunday Forecast: Mostly sunny and cooler near Lake

By Tim Joyce
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 3 days ago

Cover picture for the articleToday: Mostly sunny and continued cooler than normal. NW winds 10-15 mph. Air quality is in the Good category for Chicago and most of the Midwest. High 63, upper 50s...

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Has it ever hit 100 degrees in Chicago in May?

It has, but not at the city’s official station. Based on official site records, Chicago’s temperature has never reached triple-digits in May, the month’s highest reading being 98 on May 31, 1934. But it did reach triple digits the next day, when the mercury soared to 102 on June 1. In 1934, however, the official thermometer was at the University of Chicago, close to the cooling breezes of Lake Michigan. Inland temperatures on May 31 were higher: Midway Airport reached 102, Aurora 104, Joliet 101, LaSalle 105, and Rockford and Marengo both hit 107. That early-season heat wave marked the beginning of a torrid “dust bowl” summer during which the city would officially log four 100-degree days, while inland Midway Airport documented a record-tying 11 days.
CHICAGO, IL
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Tornado warning issued for northeastern Kane County, valid until 4:00 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 316 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 400 PM CDT. * AT 316 PM CDT, SHOWERS CAPABLE OF PRODUCING TORNADOES WAS LOCATED NEAR ELBURN, OR NEAR CAMPTON HILLS, MOVING NORTH AT 30 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, HUNTLEY, GENEVA, CAMPTON HILLS, SOUTH ELGIN, PINGREE GROVE, GILBERTS, WEST DUNDEE, HAMPSHIRE, ELBURN, BARRINGTON HILLS, SLEEPY HOLLOW, EAST DUNDEE, WAYNE, VALLEY VIEW AND LILY LAKE. THIS INCLUDES... ELGIN COMMUNITY COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 45 AND 56. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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The Most Amazing Waterfalls Near To Chicago And How To Find Them

Whether you’re looking for an exciting place to cool off in the hotter months or just looking to escape the urban monotony to revel in nature’s beauty, visiting a waterfall is never a bad idea. There is something so refreshing for the mind, body, and soul about witnessing the calm chaos of water cascade down into a misty pool below. But whilst states like Oregon and Washington have over 200 waterfalls, there is somewhat of a limited supply in Illinois.
CHICAGO, IL
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#Memorial Day Weekend#Thunderstorms#Ne
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Will rolling blackouts hit Illinois this summer?

John Moraski of the North American Electric Reliability Corporation joins Lisa Dent on Chicago’s Afternoon News to explain why we may see more rolling blackouts in the Midwest this year, and why you can do to save energy. Follow Your Favorite Chicago’s Afternoon News Personalities on Twitter:Follow @LisaDentSpeaksFollow @SteveBertrand Follow @kpowell720 Follow @maryvandeveldeFollow @LaurenLapka
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Nearly 200 residents displaced after condo building fire in Park Ridge

CHICAGO (CBS)-- A 4-alarm fire in Park Ridge left approximately 200 residents displaced overnight. Around 11 p.m., the Park Ridge Fire Department got call about people trapped on the fourth floor of a condo building.After crews arrived, four people were taken to a local hospital and are expected to recover. A total of five people, including a firefighter, were injured in the fire. The Red Cross said they are proving services for approximately 200 people. "We acted fast, we ran out, resident Jennifer Sadlowski said. "Everything else can be replaced, but not our lives. I heard the fire alarm go off so my natural instinct was to run, turn off the water, grab my son and wake him."Fire officials described the condo as a "non sprinkler, non standpipe building," which made the fire harder to put out. Firefighters said the flames were most intense on the top floor and crews had to break windows.The cause of the fire is unknown at this time, but it is believed to be accidental. The Red Cross is encouraging anyone impacted to call 312-729-6258, to get connected with support.
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