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Libertyville, IL

Should I Stay or Should I Go

lhsdoi.com
 6 days ago

Cover picture for the articleHigh school seniors are faced with all sorts of variables to consider when choosing their “next four:” price, education, school spirit, extracurriculars offered, et cetera. For some, distance from Libertyville to their next school is a positive, for others a negative. These students are looking forward to their future experiences, some...

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