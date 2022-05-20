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Libertyville, IL

Farmers Market: What it means to the Libertyville community

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 6 days ago

Cover picture for the articleThe beloved farmers market is a hotspot in Libertyville during the summer and fall seasons. Every year farmers and bakers set up their booths full of fresh produce and pastries in Cook Park. This year, the farmers market celebrates 42 years of selling delicious food right in the center of...

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Tijuana Flats Arrives in Illinois with Oakbrook Terrace Opening

Tijuana Flats announced the introduction of its Oakbrook Terrace, Illinois, location. The restaurant will kick off their grand opening events on Monday, June 6, 2022, offering guests a taste of Tijuana Flats’ abundantly fresh menu and inviting atmosphere. In celebration of the grand opening, the restaurant will offer guests a week full of special deals, from free tacos to 50% off entrees for public servants. Diners can stay up to date with the specials on Tijuana Flats’ Facebook page.
OAKBROOK TERRACE, IL
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Tornado warnings expire for Chicago area

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 348 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 430 PM CDT. * AT 348 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER ADDISON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... OHARE AIRPORT, ELK GROVE VILLAGE AND FRANKLIN PARK AROUND 355 PM CDT. SCHILLER PARK AND ROSEMONT AROUND 400 PM CDT. ARLINGTON HEIGHTS, DES PLAINES, PARK RIDGE AND ROLLING MEADOWS AROUND 405 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE PALATINE, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, NILES, MORTON GROVE, PROSPECT HEIGHTS, BUFFALO GROVE, WHEELING, NORTHBROOK, WINNETKA, NORTHFIELD, DEERFIELD AND GLENCOE. THIS INCLUDES... OAKTON COMMUNITY COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 78. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. OEMC ZONES...TORNADO WARNING. 1. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
CHICAGO, IL
activetrans.org

A successful campaign to replace a dangerous bridge in Lake Bluff

State Sen. Julie Morrison and Lake Bluff scored a major win in their quest to improve walking and bicycling safety and connectivity in the village. The senator for the 29th District and village officials successfully pushed for the upcoming Illinois budget to include $1.25 million for a new pedestrian bridge between North Chicago and Lake Bluff on Green Bay Road (Illinois route 131).
LAKE BLUFF, IL
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Two Illinois Cities Ranked ‘Healthiest Places To Live’ In The United States

After being stuck inside our homes for months on end, a lot of people are looking for ways to drop the weight they gained now that Summer is here. Living in a city where there are many resources to buy nutritional and healthier food is pretty rare. Every mile in my town there's a McDonald's or a Taco Bell that's convenient and easy to get when you're on the go. That gets pretty old after a while eating the same old greasy food that was cooked suspiciously fast. And with the cost of healthcare rising, it's not easy to keep your health in good shape.
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#Farmers Market#Pesticides#Vegetables#Crab Cakes#Food Drink
Natalie Frank, Ph.D.

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Chicago mayoral candidate Dr, Willie Wilson, is giving away $1M in gas and food discounts on Wednesday and Thursday for Chicago seniors. Dr. Willie Wilson, local Chicago businessman and mayoral candidate has announced he will be sponsoring a $1M food and cash giveaway specifically for seniors living in the Chicago area. Any senior citizens living in Chicago Housing Authority buildings. Starting at 9:00am on Wednesday, seniors can receive a $25 grocery coupon at participating Cermak or Pete’s Markets. On Thursday they can fill their cars up at discounted prices at 15 area gasoline stations. While the original date for the giveaway was Monday, it was announced that the dates have been changed.
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GENEVA, IL
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Hundreds Line Up In Rain Across Chicago For Willie Wilson’s Grocery Giveaway: ‘It’s A Lot Of Help, Believe Me’

CHICAGO — People lined up in pouring rain Wednesday morning, hoping to nab a $25 grocery coupon during the latest round of Willie Wilson giveaways. Wilson, the millionaire mayoral candidate, is giving away $200,000 worth of grocery coupons at 29 stores in the city Wednesday. Hundreds of people lined up early at some of the grocery stores.
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