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Elgin, IL

ECC demolishes old Colonial Cafe property

By Alejandro Santoyo
elginobserver.com
 6 days ago

Cover picture for the articleIf you entered Elgin Community College from the McLean Boulevard entrance during the month of April, you probably saw workers demolishing the old Colonial Cafe restaurant, a property that ECC bought in 2020. And you also might have seen a large inflatable rat nearby with sign that read “Shame on ECC.”...

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#Ecc#Colonial Cafe#Elgin Community College#Ecc Board Of Trustees#Fowler Enterprises Llc#Dun Bradstreet#Fowler Services#Laborers Local 225
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