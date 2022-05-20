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Seniors going into the medical field

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 6 days ago

Cover picture for the articleMajoring in nursing, Jazmin Gamino’s passion for the medical field started when she was five years old at the doctor’s office with her mother. “I would see the nurses using the vital signs, helping take care of patients, and I told my parents that’s what I want to do,” Gamino...

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#Medical School#Depression#University Of Cincinnati#Human Genetics#Clc
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