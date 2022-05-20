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The Ocean Navigator is the First Overnight Cruise Ship to dock at Navy Pier

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 5 days ago

Cover picture for the articleYou may think of the ocean when you hear, “Cruise ship,” but this might...

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Man set on fire in River North

CHICAGO (CBS)-- A man was set on fire in River North early Wednesday morning. According to police, the 75-year-old man was laying on the ground, in the 400 block of North Wabash Avenue  just before 3 a.m., when another man approached. The offender poured a flammable liquid on him before setting him on fire and running off.Police said a security officer at a building nearby jumped into action and used a fire extinguisher to get the fire out.The 75-year-old man was taken to a local hospital in critical condition.No arrests have been made. 
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Chicago Likely to Reach ‘High' Alert Level As Early As Friday, Top Doc Says

As COVID cases continue to climb across much of the U.S. and Illinois, Chicago's top doctor said the city could reach a "high" alert level by the end of the week. "I do anticipate that Cook County, which includes Chicago, will move to high with the update [from the Centers for Disease Control and Prevention] later this week," Chicago Department of Public Health Commissioner Dr. Allison Arwady said in a Facebook Live Tuesday. "And so I would expect by Friday will probably be there."
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The Most Amazing Waterfalls Near To Chicago And How To Find Them

Whether you’re looking for an exciting place to cool off in the hotter months or just looking to escape the urban monotony to revel in nature’s beauty, visiting a waterfall is never a bad idea. There is something so refreshing for the mind, body, and soul about witnessing the calm chaos of water cascade down into a misty pool below. But whilst states like Oregon and Washington have over 200 waterfalls, there is somewhat of a limited supply in Illinois.
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#Cruise Ship#Dock#Navy Pier#Vehicles#The Ocean Navigator#Victory Cruise Lines
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Tornado warnings expire for Chicago area

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 348 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 430 PM CDT. * AT 348 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER ADDISON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... OHARE AIRPORT, ELK GROVE VILLAGE AND FRANKLIN PARK AROUND 355 PM CDT. SCHILLER PARK AND ROSEMONT AROUND 400 PM CDT. ARLINGTON HEIGHTS, DES PLAINES, PARK RIDGE AND ROLLING MEADOWS AROUND 405 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE PALATINE, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, NILES, MORTON GROVE, PROSPECT HEIGHTS, BUFFALO GROVE, WHEELING, NORTHBROOK, WINNETKA, NORTHFIELD, DEERFIELD AND GLENCOE. THIS INCLUDES... OAKTON COMMUNITY COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 78. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. OEMC ZONES...TORNADO WARNING. 1. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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Chicago’s Beloved Manny’s Deli Recognized As One Of The Best Delis In The US

Manny’s Cafeteria and Delicatessen is practically engrained in Chicago history by now. The deli has been serving families, locals, and tourists for decades. While we’ve already known about its standout status, including its incredible traditional food, charming set-up, and friendly staff, Mashed.com , recently named it one of the best delis in the US, hereby cementing its iconic standing.
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Dr. Willie Wilson This Week Will Giveaway $1M in Food and Gas to Chicago Seniors. Here's Where and When

The locations and dates have been announced for Chicago businessman Dr. Willie Wilson's latest gas and cash giveaway for residents. "Today, the cost of gasoline and food is at a 40-year high," Wilson said in a news release earlier this week. "Lower income families spend approximately 77 percent of their income on necessities. The costs of milk and eggs are up 11 percent, meat is up 13 percent and fruits and vegetables 8 percent."
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Go-Karting On Ice Is Officially Back This Summer

An ice rink isn’t the first place you’d think to spend a summer’s day– or maybe it is. This summer, Go-karting on ice is officially back at the Fifth Third Arena in Chicago. With plans to open from July 22 to July 24, the limited-time event is sure to draw an adventure-seeking crowd.
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Man points gun at TV news crew during live report in River North

Chicago police are trying to track down a man who apparently pointed a gun at a TV news crew during a live broadcast in River North on Wednesday morning. It happened live on Fox 32 as reporter Joanie Lum broadcast for the morning news. A screen grab tweeted by @CPD1617Scanner shows the man pointing an object at the camera around 7:06 a.m.
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Two Illinois Cities Ranked ‘Healthiest Places To Live’ In The United States

After being stuck inside our homes for months on end, a lot of people are looking for ways to drop the weight they gained now that Summer is here. Living in a city where there are many resources to buy nutritional and healthier food is pretty rare. Every mile in my town there's a McDonald's or a Taco Bell that's convenient and easy to get when you're on the go. That gets pretty old after a while eating the same old greasy food that was cooked suspiciously fast. And with the cost of healthcare rising, it's not easy to keep your health in good shape.
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More demolition at Cassidy Tire

Atlas Industries continues their work bringing down the former Cassidy Tire at 344 North Canal. These were taken Thursday, so there’s even more demolition/less building now. Enjoying the photos? Metra and CTA rides (and Amtrak trains to Milwaukee), Zipcars, Divvy Bikes, camera lenses, domain fees, snacks & energy drinks, and comfortable walking shoes add up. You can help offset expenses by making a greatly-appreciated donation to Building Up Chicago.
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Willie Wilson is doing another Gas Giveaway AND giving Grocery gift cards this Thursday

Mayoral candidate Willie Wilson is giving away more free gas this Thursday. But, this time he will also be offering help with buying your groceries…. We know the gas giveaway drill by now: Willie Wilson who is running for mayor is giving away another million dollars in gas to residents and prospective voters. This time he is making it so gas stations will charge only $2 per gallon to customers while the additional cost is on Willie. ABC 7 Chicago posted a full list of gas stations which include several in Chicago and even in suburban towns including Evanston, Schiller Park, and Cicero.
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Iconic Chicago Deli Named One of the ‘Absolute Best' in US by Food Website

One of Chicago's most esteemed restaurants, a place that's served generations of families, local dignitaries and even former presidents, is getting some nationwide recognition. Manny's Deli, the South Loop joint dubbed a "Chicago institution," where heaps of corn beef are dished out on a regular basis, has been recognized as...
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The Funnel Cake Man “Fun for Everyone”

You can’t spell funnel cake without the word fun. This delightful dessert made of fried dough is an amazing treat for people of all ages. This sweet treat is often sold during the summer months at amusement parks, carnivals, or other festivals, limiting access to those who love them. However, Tavares and NaKesha Davis have given the public access to funnel cakes every season of the year! In a recent interview, The Chicago Defender had a chance to sit down with The Funnel Cake Man to get a closer look into the black-owned family business.
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