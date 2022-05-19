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Greene County, IN

Flood Warning issued for Greene by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-19 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-20 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Turn around, don`t drown...

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