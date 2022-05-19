Severe Thunderstorm Warning issued for Greene, Lawrence, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
Comments / 0