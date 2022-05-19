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Leslie County, KY

Severe Weather Statement issued for Leslie, Owsley, Perry by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-19 16:40:00 EDT Expires: 2022-05-19 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Greene, Hawkins, Sullivan, Washington by NWS

Effective: 2022-05-21 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-21 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Greene; Hawkins; Sullivan; Washington The National Weather Service in Morristown has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Sullivan County in east Tennessee East central Hawkins County in east Tennessee Northern Washington County in east Tennessee Northeastern Greene County in east Tennessee * Until 545 PM EDT. * At 455 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Surgoinsville, or near Rogersville, moving west at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Johnson City, Kingsport, Jonesborough, Gray, Oak Grove, Spurgeon, Colonial Heights, Bluff City, Morril`s Cave and Tri-City Airport. This includes the following highways Interstate 26 in Tennessee between mile markers 5 and 19. Interstate 81 in Tennessee between mile markers 42 and 64. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENE COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Boone, Bracken, Breckinridge, Bullitt, Campbell by NWS

Effective: 2022-05-21 13:50:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Boone; Bracken; Breckinridge; Bullitt; Campbell; Carroll; Crittenden; Daviess; Franklin; Gallatin; Grant; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henderson; Henry; Jefferson; Kenton; Livingston; McLean; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Owen; Pendleton; Scott; Shelby; Spencer; Trimble; Union; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BOONE BRACKEN BRECKINRIDGE BULLITT CAMPBELL CARROLL CRITTENDEN DAVIESS FRANKLIN GALLATIN GRANT GRAYSON HANCOCK HARDIN HARRISON HENDERSON HENRY JEFFERSON KENTON LIVINGSTON MCLEAN MEADE NELSON OHIO OLDHAM OWEN PENDLETON SCOTT SHELBY SPENCER TRIMBLE UNION WEBSTER
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Breckinridge, Bullitt, Franklin, Grayson, Hancock by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ANDERSON COUNTY, KY

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