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Delaware State Police Issue Gold Alert for Missing New Castle County Man

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 3 days ago

Cover picture for the articleDelaware State Police Troop 1 is issuing a Gold Alert for 22-year-old Michael Yang of Wilmington, DE. Michael was last seen this morning on May 19, 2022, at approximately 4:45 a.m., in the Wilmington area....

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