Here are the Alexandria area All-District softball teams

Here is a look at the All-District softball teams from Central Louisiana as selected by the coaches of each district.

District 1-5A

MVP: Maddie Robinson, Natchitoches Central

OUTSTANDING PLAYER: Chloe Larry, Parkway

CO-COACHES OF THE YEAR: Ronnie Abels, Natchitoches Central, and Brittany Frazier Smith, Airline

First Team

Pitchers: Maddie Robinson, NCHS, Jr.; Ava Defee, Benton, So.

Catchers: Parish Endris, Airline, Sr.; Laney Dobrow, Haughton, Fr.

Infielders: Jina Baffuto, Airline, Sr.; Sophia Livers, Benton, Jr.; Megan Risher, Benton, Sr.; Brooklyn Bockhaus, Haughton, Sr.; Desi Robinson, NCHS, Jr.; Catherine Stokes, NCHS, Sr.; Mikaylah Williams, Parkway, Jr.

Outfielders: Elena Heng, Airline, So.; Paige Marshall, Airline, So.; Natalie Sutton, Airline, Jr.; Averi Phillips, Haughton, Sr.; Piper Stephens, Benton, Sr.

Utility: Chloe Larry, Parkway, So.; Marissa Schoth, Benton, Jr.; Riley Myers, Southwood, Sr.

Second Team

Pitchers: Mikel-Ann Ricardo, Captain Shreve, Sr.; Dixie Williams, Haughton, Fr.; Emily Rachal, Airline, Fr.

Catchers: Aubrey Houghtby, NCHS, Jr.; Aubry Townsend, Captain Shreve, Fr.

Infielders: Lindsey Marcinkus, Airline, Fr.; Alex Knowles, Airline, So.; Morgan Dawson, NCHS, Sr.; Christina Gegg, Benton, So.; Tayler Gonzales, Benton, Sr.; Elexa Beaudoin, Capt. Shreve, So.; Sara White, Haughton, Sr.; Ariana Matthews, Haughton, Jr.

Outfielders: Kylie Small, Haughton, Fr.; Kennedy LaPierre, Benton; Meaux Carroll, Benton, Jr. Alannah Bynog, NCHS, Sr.; Morgan Robinson, NCHS, Fr.

Utility: Aleena Duran, Airline, Fr.; Jayda Martin, Southwood, So.; Macey Schut, Haughton, Jr.

District 2-5A

MVP: Emily Collins, Pineville

COACH OF THE YEAR: Allison Frye, Pineville

First Team

Pitchers: Emily Collins, Pineville, Sr.; Avery Freer, West Ouachita, So.; Maddie Nichols, West Monroe, Sr.; Amber Barr, ASH, Sr.

Catcher: Kirsten Thiels, Pineville, Sr.

Infielders: Bevan Hartnett, Pineville, Jr.; Bailey Henderson, Pineville, Jr.; Mady Manning, West Monroe, Jr.; Erin Stallings, ASH, Sr.; Kenzie Vestal, West Monroe, Sr.; Cala Wilson, Ruston, So.; Rheagan Montgomery, Ouachita, Fr.; Addie Eckert, West Ouachita, Jr.

Outfielders: Lauren Cooper, Pineville, Sr.; Meredith Mertens, Pineville, Sr.; Landrie Crockett, West Ouachita, So.; Karli Sellers, West Monroe, Jr.; Dayzja Williams, ASH, Jr.

Utility: Bailey Neathery, West Ouachita, Jr.; Claire Thompson, ASH, Jr.

Designated Player: Erin Cooper, Pineville, Jr.; Macy Nordstrom, West Monroe, So.

Second Team

Pitchers: Alexis Roach, Pineville, Sr.; Alyssa Norris, Ouachita, Sr.

Catchers: Kaylie Dowdy, West Ouachita, Jr.; Kaylee Cooley, West Monroe, Sr.; Avery Stallings, ASH, Sr.

Infielders: Cortlynne Bennett, Pineville, Jr.; Megan Wooley, Ouachita, Fr.; Laryn Aymond, ASH, Jr.; Chelsi Corbin, West Ouachita, So.; Cassidy Sicuro, Pineville, Fr.

Outfielders: Payton Evans, West Ouachita, Sr.; Ashley Guedry, Pineville, Fr.; Brylee Buford, West Monroe, Sr.; Mary Claire Brinkman, ASH, Fr.; Makayla Nettles, Ouachita, Sr.

Utility: Anna Deselle, ASH, Sr.; Shelby Freeman, Ruston, So.

Designated Player: Madyson Briggs, ASH, Sr.

District 3-4A

CO-MVPs: Khynzi Jackson, Tioga, and Kairah Williams, Tioga

COACH OF THE YEAR: Brad Woodard, Tioga

First Team

Pitchers: Kairah Williams, Tioga, Sr.; Hannah Bell, DeRidder, Fr.; Jina Call, Leesville, Sr.

Catchers: Myesha Ware, DeRidder, So.; Chelsea Coker, Tioga, Sr.

Infielders: Breanna Parson, DeRidder, Sr.; Emma Barbee, DeRidder, So.; Madison Joiner, Leesville, Jr.; Kathryn Keys, Leesville, Jr.; Abbi Troquille, Tioga, So.; Zoe Roland, Tioga, So.

Outfielders: Kynlee Farris, DeRidder, Sr.; Khynzi Jackson, Sr.; Kaitlyn Roberts, Tioga, Fr.; Amaya Thomas, Leesville, Sr.

Utility: Katreal Earthly, Peabody, Jr.

Designated Player: Karis Kiker, Leesville, Jr.

Second Team

Pitchers: Bayli Jones, DeRidder, So.; E’Myia Dubreuil, Peabody, Fr.

Catchers: Layla Gamble, Leesville, So.; Jaylee Conner, Tioga, Jr.

Infielders: Christyana Ellis, Tioga, Sr.; Micah Nelson, Peabody, Sr.; Suheilly Pagan, Leesville, Sr.; Grace Maxey, Tioga, Fr.; Arienna Moore, Peabody, Sr.

Outfielders: Kaylei Coutee, Tioga, So.; Addison Johnson, Leesville, So.; Jada Smith, Peabody, Sr.; Cam Dubreuil, Peabody, Jr.; Presley Myers, DeRidder, So.

Utility: Raegan Ganey, Tioga, Sr.

Designated Player: Leya Miller, DeRidder, Sr.

District 3-3A

MVP: McKenna Howell, Grant

CO-COACHES OF THE YEAR: Justin Kees, Buckeye and Jarvis Roberts, Marksville

First Team

Pitchers: Cayla Decker, Jena, Sr.; McKenna Howell, Grant, Jr., Olivia Henry, Buckeye, So., Se’Maria Smith, Caldwell Parish, So.

Catchers: Paige Carreno, Grant, So.; Sidney St. Pe’, Buckeye, So.

Infielders: Gracie Pettway, Grant, Jr.; Maddie Sinclair, Buckeye, Jr.; Alexis Smith, Buckeye, Sr.; Tori Shirley, Jena, Sr.

Outfielders: Sina Ballew, Buckeye, Sr.; Rylie Tate, Caldwell Parish, Sr.; Alicia Godron, Grant, So.

Utility: Kaylee James, Grant, Jr.; Riley Hatten, Caldwell Parish, Jr.; Candie Hudnall, Jena, Sr.; Haylee Dangerfield, Jena, Fr.; Madelyn Rachal, Grant, Sr.; Jadyn Dauzat, Buckeye, Sr.

Second Team

Pitchers: Maggie Brown, Jena, Fr.; Kristine Lachney, Marksville, 8th; Rikki Nitz, Buckeye, Fr.

Catcher: Cydney Parker, Jena, So.; Madyson McKinley, Marksville, Jr.

Utility: Nolyn Bruyninckx, Caldwell Parish, So.; Daisy Temple, Caldwell Parish, Fr.; Keesley Ross, Caldwell Parish, Jr.; Randi Clare Kelly, Caldwell Parish, So.; Madison Lachney, Marksville, 8th; Nakailah Benson, Marksville, Jr.; Erin Werner, Grant, Jr.; Taylor Lasyone, Grant, Jr.; Phoenix Holloway, Grant, Fr.; Hallie Paul, Jena, So.; Kennedy Norris, Jena, Sr.; Allison Brossett, Buckeye, So.; Ella Thomas, Buckeye, So.; Adyson Mitchell, Buckeye, Fr.

All-Defensive Team

Sidney St. Pe’, Buckeye

Keesley Ross, Caldwell Parish

Gracie Pettway, Grant

Tori Shirley, Jena

Kamorah Carter, Marksville

District 3-2A

MVP: Tia Holmes, Many

COACH OF THE YEAR: Keaton Booker, Many

First Team

Pitchers: Tia Holmes, Many; Josie Davidson, Winnfield

Catcher: Kaley Koss, Many

First base: Brook Jenkins, Many

Second base: Kamryn Leone, Many

Third base: Jada Carhee, Many

Shortstop: MaKynli Miller, Many

Outfielders: Kylee Higgs, Winnfield; Camryn Ford, Many; Sara Kate Booker, Many; Kirsten Martinez, Many

Utility: Alyssa Patterson, Winnfield; Madison Nelson, Winnfield; Macy Hemphill, Winnfield.

Designated Player: Georgia French, Many

Second Team

Bryn Danzy, Red River; Riley Lawson, Winnfield; Chloe James, Winnfield; Karly Avant, Winnfield; Allison Phelps, Winnfield; Destiny Davis Red River

District 4-2A

CO-MVPs: Lindsey LaPrairie, Bunkie and Noelle Corley, Menard

CO-COACHES OF THE YEAR: Thomas Scully, Menard and O’kie Benjamin, Avoyelles Charter

First Team

Pitcher: Ava Gremillion, Avoyelles, So.; Kaylee Methvin, Menard, 8th

Catcher: Amelia LaPrairie, Bunkie, Fr.

Infielders: Emmy Smith, Avoyelles Charter, Jr.; Sophie Giordano, Menard, Fr.; Karly Sweat, Menard, Sr.; Andie Belt, Bunkie, Sr.

Outfielders: Lindsey LaPrairie Bunkie, Sr.; Noelle Corley Menard, Sr.; Dakota Dauzart Avoyelles, Sr.; Logan Avoyelles Charter, Jr.

Utility: Peyton Hines, Avoyelles Charter, Sr.; J’Nia Johnson, Bunkie, Sr.

Second Team

Pitcher: Katelyn Madrigal, Bunkie, So.; Ella Venable, Bunkie, Sr.

Catcher: Aubree Lachney, Avoyelles, So.

Infielders: Mackenly Lachney, Avoyelles, So.; Kate Deshotel, Avoyelles Charter, Jr.; Madison Lemoine, Bunkie, Sr.; Emma Davis, Menard, 7th

Outfielders: Sawyer Shelton, Menard, 8th; Madison Ducote, Avoyelles Charter, Jr.; Maddie Milligan, Bunkie, So.

Utility: Sadie Roberson, Rapides, Fr.; Emma McCann, Rapides, Sr.; Ali Bardwell, Avoyelles, So.; Lily Rousseau, Avoyelles Charter, Fr.

District 5-2A

MVP: Bri Fontenot, Kinder

CO-COACHES OF THE YEAR: Haley Landry, Kinder and Glen Granger, Rosepine

First Team

Pitchers: Sienna Stinley, Rosepine, So.; Gabby Lafferty, DeQuincy, Jr.; Bri Fontenot, Kinder, Fr.; Sam Hayes, Kinder, Fr.

Catcher: Jenna Marler, Rosepine, Jr.

First Baseman: Raeleigh Granger, DeQuincy, Sr.

Second Baseman: Cicily Hill, Kinder, So.

Third Baseman: Asia Richard, Kinder, Sr.

Shortstop: Baileigh Kellogg, DeQuincy, Jr.

Outfielder: Barbra Ann White, Rosepine, Jr.; Shelby Deason, Rosepine, Jr.; Kaylee Bradley, Oakdale, Fr.; Hillari Shuff, Kinder, So.

Utility: Aaliyah Marrow, Rosepine, Sr.; Jaycie O’Conner, Vinton, So.; Adah Doucet, DeQuincy, Jr.; Hadley Lemon, Kinder, Jr.

Second Team

Pitchers: Elaina King, Pickering, Sr.; Marli Jones, Rosepine, 7th; Macy Ballard, Oakdale, Fr.; Emily Young, Kinder, So.

Catcher: Shalyn Lewis, Vinton, Jr.

First Baseman: Sam Dupont, Kinder, So.

Second Baseman: Katie Willis, DeQuincy, Jr.

Third Baseman: Analeigh Roberts, Rosepine, 8th

Shortstop: Ashlyn Hall, Rosepine, Fr.

Outfielders: Kelly Norris, Rosepine, So.; Bella Boudreaux, Vinton, Sr.; Ellie Buller, Kinder, Jr.; Sarah Morvant, DeQuincy, Sr.

Utility: Kinslee Monk, Oakdale, Fr.; Beonca Harvey, Vinton, Fr.; Laurel Patin, DeQuincy, Sr.; Megan Fuselier, Kinder, Jr.

District 3-1A

MVP: Brighley Crayon, Montgomery

COACH OF THE YEAR: Paige Grayson, Montgomery

First Team

Pitchers: Brighley Crayon, Montgomery, So.; Landri Campbell, LaSalle, Sr.; Avery Creech, Logansport, So.; Grace Wren, St. Mary’s, 8th

Catcher: Emmarie Atkins, Logansport, 8th

First Baseman: Ella Brouillette, Montgomery, So.

Second Baseman: Savanna Valentine, LaSalle, Sr.

Third Baseman: Makenzie Myers, Montgomery, Jr.

Shortstop: Zoey Fitts, Montgomery, Fr.

Outfielders: Kenzie Nino, LaSalle, So.; Lexi Wilson, Montgomery, Sr.; Jordan Porterfield, Logansport, So.

Utility: Chloe Miller, Montgomery, Jr.; Taylor Gongre, Montgomery, Fr.; Allie Murphrey, LaSalle, Fr.; Tyonnah Burton, St. Mary’s, 8th; Haylee Tousek, St. Mary’s, So.

Second Team

Pitcher: Tylalia Harbor, Block, Jr.

Catcher: Joshlyn Crumpton, Block, Sr.

Infielders: Lana Chlidress, LaSalle, Fr.; Hayleigh Boyd, LaSalle, So.; Georgia Kate Philen, St. Mary’s, Fr.; Colby Rolfe, Logansport, Fr.

Outfielders: Rylee Gongre, Montgomery, Sr.; Belle Guin, LaSalle, Jr.; Jenna Sklar, St. Mary’s, 8th

Utility: Landry Atkins, Logansport, Jr.; Rheese Martin, LaSalle, Fr.

District 5-B

MVP: Rylee Cloud, Fairview

First Team

Bailey Davis, Anacoco, So.; Abby Robinson, Pitkin, So.; Rylee Cloud, Fairview, Sr.; Adri Johnson, Elizabeth, Jr.; Brandi Brady, Singer, 8th; Brooklyn Bryant, Anacoco, Fr.; Tylar Summitt, Anacoco, Sr.; Hanna Jackson, Anacoco, So.; Ava Davis, Anacoco, 8th; Mya Odom, Pitkin, Fr.; Shae Wetzel, Pitkin, Jr.; Kale Cloud, Elizabeth, Fr.; Ella Reeves, Fairview, So.; Andee Stanley, Fairview, 8th; Malee Stanley, Fairview, Fr.; Taylor Willis, Elizabeth, Fr.

Second Team

Emilee D’Amico, Anacoco; Emily Scott, Anacoco; Jaiden Craft, Anacoco; Bella Smith, Fairview; Reesie Jinks, Fairview; AJ Williams, Fairview; Allison Doyle, Singer; Jada Eaves, Singer; Monica Burnett, Singer; Maddi Harrison, Singer; Sam Slaydon, Singer; Amber Holley, Singer; Heidi Nelson, Pitkin; Charlie Lentz, Pitkin; Marley Van Zant, Elizabeth; Ainsley Lee, Elizabeth

District 6-B

MVP: Chloe Kelly, Oak Hill

COACH OF THE YEAR: Brandon Cedus, Oak Hill

First Team

Pitchers: Rylie Guillot, Grace Christian, Fr.; Brianna King, Monterey, Jr.

Catcher: Braylee Cedus, Oak Hill, 7th

Infielder: Allie Lipsey, Monterey, Sr.; Maddy Green, Monterey, Sr.; Makayla Boschert, Oak Hill, Sr.; Hannah Hitt, Monterey, Jr.

Outfielders: Wynnlee Vincent, Grace Christian, 8th; Destiney Deville, Country Day, Sr.

Utility: Kylee Johnson, Oak Hill, Sr.; Chloe Kelly, Oak Hill, Jr.; Landon Wells, Glenmora, So.

Second Team

Pitchers: Kortney Byrd, Country Day, Jr.; Brooklyn Johnson, Oak Hill, Sr.

Catchers: Lacie Keith, Monterey, So.; Bella Acree, Grace Christian, 8th; Toryn McCarty, Country Day, Jr.

Infielders: Amaya Shaw, Glenmora, Sr.; Carly McVay, Country Day, Sr.; Ava Guillot, Grace Christian, So.; Sydney Avery, Grace Christian, Fr.; Mia Peoples, Monterey, Sr.

Outfielders: Addison Steedman, Oak Hill, 8th; Jodie Jowers, Oak Hill, Fr.; Natalie Yancey, Glenmora, So.; Macee Green, Monterey, Fr.; Aubrey Powell, Monterey, So.

District 3-C

MVP: Sadie Jeane, Evans

First Team

Camryn Cartinez, Ebarb; Anaistyn Remedies, Ebarb; Bryn Remedies, Ebarb; Ava Sepulvado, Ebarb; Riley Haus, Evans; Daisy Jeane, Evans; Sadie Jeane, Evans; Alexis Jeter, Evans; Saige Hagan, Hicks; Destiny Hickman, Hicks; Jayde Wilbanks, Hicks; Jozlyn Westfall, Hicks; Hannah Dahlhoff, Hornbeck; Hannah Mitchell, Hornbeck; Abby Nicholas, Hornbeck; Daylyn Shelly, Hornbeck; Lexie Merriman, Simpson

