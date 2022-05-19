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Bedford County, TN

TDOT Construction Begins Today in Bedford County

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 4 days ago

Cover picture for the articleTHE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL BE REDUCING US 41A/SR 16 IN BEDFORD COUNTY TO ONE LANE TO REPAIR THE CULVERT AND SLOPE AT DRYLAND...

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Important Travel Information in Bedford County

The Tennessee Department of Transportation has reduced US 41A/SR 16 in Bedford County to one lane to repair the culvert and slope at Dryland Creek. A traffic signal is in place at the repair area near River Branch Road and Ben Williams Road. The light will control the single lane of traffic. It will remain in place for the next several months as repairs are made.
BEDFORD COUNTY, TN
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Buffalo River Truss to Expand in Perry County

TENNESSEE GOVENOR BILL LEE, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSIONER BOB ROLFE AND BUFFALO RIVER TRUSS, LLC OFFICIALS ANNOUNCED TODAY THE COMPANY WILL EXPAND TO A NEW LOCATION, CREATING 40 NEW JOBS IN PERRY COUNTY. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, BUFFALO RIVER TRUSS WILL INVEST $1.5 MILLION DOLLARS AS THE COMPANY RELOCATES AND CONSOLIDATES ITS MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OPERATIONS FROM TWO BUILDINGS TO ONE LARGER FACILITY IN LOBELVILLE. SINCE 2014, BUFFALO RIVER TRUSS HAS BEEN MANUFACTURING GABLE TRUSSES, SHED TRUSSES AND BAR JOISTS. THROUGH THE COMPANY’S EXPANSION, BUFFALO RIVER TRUSS WILL EMPLOY MORE THAN 60 PEOPLE AT THE NEW FACILITY WHICH WILL HAVE THE CAPACITY TO ADD NEW EQUIPMENT, WHICH WILL ALLOW FOR MORE ONSITE PROCESSING AND CUSTOM MANUFACTURING FOR THE METAL BUILDINGS INDUSTRY.
PERRY COUNTY, TN
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TDOT Conducting Lane Closures in Maury County and Hickman County

THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL BE CONDUCTING LANE CLOSURES FOR THE FOLLOWING EMERGENCY PAVING PROJECTS THIS WEEK THRU MAY 26TH. IN MAURY COUNTY TDOT CREWS WILL BE MILLING AND PAVING THE WESTBOUND LANES OF SR 50 FROM XX. DAYTIME LANE CLOSURES WILL BE IN PLACE MONDAY, MAY 23 – THURSDAY, MAY 26 FROM 9 A.M. – 3 P.M. AND IN HICKMAN COUNTY TDOT CREWS WILL BE MILLING AND PAVING IN THE WESTBOUND LANES OF I-40 AT MILE MARKER 152 IN THE OVERNIGHT HOURS (8 P.M. – 5 A.M.) OF TUESDAY, MAY 24 AND THURSDAY, MAY 26.
MAURY COUNTY, TN
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Bedford County, TN
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Tennessee Government
Bedford County, TN
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HCSO Responds to submerged car at Possum Creek Boat Ramp

Hamilton County, TN — According to a release from the Hamilton County sheriff's office a person is dead after their car was found submerged in water. Hamilton County Sheriff's Office responded to the Possum Creek Boat Ramp in the 1900 block of Lee Highway last night around 8 o' clock.
HAMILTON COUNTY, TN
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Pulaski Board of Mayor and Aldermen to Meet in Regular Session

THE PULASKI BOARD OF MAYOR AND ALDERMEN ARE SCHEDULED TO MEET IN REGULAR SESSION TUESDAY AT NOON. AMONG THE ITEMS TO BE DISCUSSED INCLUDE A RESOLUTION TO ENTER INTO A GRANT CONTRACT WITH THE STATE OF TENNESSEE RELATIVE TO THE FENCING PROGRAM AND TP AUTHORIZE THE ADERTISING FRO RFQ’S FOR ENGINEERING SERVICES ON THE TDEC FUNDING. A PUBLIC HEARING WILL TAKE PLACE RELATIVE TO REZONING LOT 5 AND LOT 15 OWNED BY THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD. A PARADE PERMIT WILL ALSO BE CONSIDERED FOR THE GILES COUNTY CHAMBER AND THE GILES COUNTY HIGH SCHOOL BAND BACKERS. THE BEER BOARD WILL ALSO WORK TO CONSIDER AN APPLICATION FOR AN ON-PREMISES CONSUMPTION BEER PERMIT FOR UNION RESTAURANT GROUP DOING BUSINESS AS KITCHEN 218 ON NORTH FIRST STREET AND FOR LIFFORD JACKSON DOING BUSINESS AS JACK’S SPORTS BAR ON NORTH FIRST STREET.
PULASKI, TN
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1 killed in crash on I-65 in Portland

THP confirmed one person was killed in a crash on I-65 in Portland. 4 pets rescued from Clarksville house fire; no injuries …. Felon sought by Franklin PD on sexual battery charges. Southern Baptist Convention sexual abuse report. Maury County, TN corrections officer behind bars. 4 face federal charges following...
PORTLAND, TN
IN THIS ARTICLE
#Tdot#Travel Time#Urban Construction#Tdot Construction Begins#Culvert
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New privacy protections offered to property owners in law that started in Clarksville

CLARKSVILLE, TN (CLARKSVILLE NOW) – A new Tennessee law that started in Clarksville offers new privacy protections for residential property owners. Through the Unlisted Bill (HB2597/SB2695), a property owner can request that their county property assessor label them as “unlisted” in online searchable databases. The bill was signed into law by Gov. Bill Lee on May 9 and will go into effect Jan. 1, 2023.
CLARKSVILLE, TN
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Flea Market Fire blamed on too many extension chords

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Free Food and New Shoes for Rutherford County Residents in Need

Greenhouse Ministries, a non-profit organization in Murfreesboro, will host a food giveaway that they call their “Mobile Food Pantry” this Saturday, May 28th. But, those in need will find more than food this weekend…. That was Greenhouse co-founder Cliff Sharp who told WGNS it’s amazing what people give...
RUTHERFORD COUNTY, TN
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City of Lawrenceburg Announces Office Closure for Memorial Day Holiday

THE CITY OF LAWRENCEBURG HAS ANNOUNCED THAT CITY OFFICES WILL BE CLOSED MONDAY MAY 30TH IN OBSERVANCE OF MEMORIAL DAY. PLEASE NOTE THAT RESIDENTIAL GARBAGE CART PICK UP WILL BE ON THURSDAY, JUNE 2nd FOLLOWING THE HOLIDAY. PLEASE PUT CARTS OUT EARLY FOR THURSDAY MORNING PICK UP; IT IS A DOUBLE ROUTE DAY.
LAWRENCEBURG, TN
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Across the street from The Griff, a luxurious apartment complex in Germantown, protesters dressed in black held flowers and crosses in memory of the Hispanic construction workers that have died over the last two years in Nashville’s booming construction industry. Across from the crowd stood a towering chain link fence preventing trespassers from entering another […] The post Grief at The Griff: Nashville construction boom exacts deadly toll on Hispanic workers appeared first on Tennessee Lookout.
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Lawrence County Historical Society to Meet Thursday

THE LAWRENCE COUNTY HISTORICAL SOCIETY WILL MEET THURSDAY AT THE SOUTHERN TENNESSEE HIGHER EDUCATION CENTER. CURTIS PETERS, PRESIDENT OF THE LAWRENCE COUNTY HISTORICAL SOCIETY WILL PRESENT A PROGRAM ON LAWRENCE COUNTY HISTORY THROUGH OLD PHOTOS PROJECTED ON THE SCREEN THAT MOST PEOPLE HAVE NOT SEEN. MEMBERS ARE ENCOAURGED TO ATTEND AND GUESTS ARE WELCOMED. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 6:30.
LAWRENCE COUNTY, TN

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