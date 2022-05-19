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Laurel County, KY

Flood Advisory issued for Laurel by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 21:22:00 EDT Expires: 2022-05-18 21:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Breckinridge, Bullitt, Franklin, Grayson, Hancock by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Boone, Bourbon, Boyle, Bracken, Breckinridge by NWS

Effective: 2022-05-19 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-20 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Boone; Bourbon; Boyle; Bracken; Breckinridge; Bullitt; Campbell; Carroll; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Gallatin; Garrard; Grant; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Kenton; Larue; Lewis; Lincoln; Madison; Marion; Mason; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Ohio; Oldham; Owen; Pendleton; Robertson; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 249 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BOONE BOURBON BOYLE BRACKEN BRECKINRIDGE BULLITT CAMPBELL CARROLL CASEY CLARK FAYETTE FRANKLIN GALLATIN GARRARD GRANT GRAYSON HANCOCK HARDIN HARRISON HENRY JEFFERSON JESSAMINE KENTON LARUE LEWIS LINCOLN MADISON MARION MASON MEADE MERCER NELSON NICHOLAS OHIO OLDHAM OWEN PENDLETON ROBERTSON SCOTT SHELBY SPENCER TAYLOR TRIMBLE WASHINGTON WOODFORD
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Breckinridge, Bullitt, Butler by NWS

Effective: 2022-05-19 15:52:00 EDT Expires: 2022-05-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clinton; Cumberland; Edmonson; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Hart; Henry; Jefferson; Larue; Logan; Marion; Meade; Metcalfe; Monroe; Nelson; Ohio; Oldham; Russell; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Trimble; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 244 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL INDIANA CLARK CRAWFORD DUBOIS FLOYD HARRISON JEFFERSON ORANGE PERRY SCOTT WASHINGTON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON LARUE MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE WASHINGTON IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY CASEY GRAYSON GREEN HART LOGAN MARION TAYLOR IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ADAIR ALLEN BARREN BUTLER CLINTON CUMBERLAND EDMONSON METCALFE MONROE RUSSELL SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BRANDENBURG, BROWNSVILLE, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, COLUMBIA, CORYDON, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LIBERTY, LOUISVILLE, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, PAOLI, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SALEM, SCOTTSBURG, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, TAYLORSVILLE, TELL CITY, AND TOMPKINSVILLE.
ADAIR COUNTY, KY

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