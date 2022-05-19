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Casey County, KY

Special Weather Statement issued for Casey, Marion, Taylor by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 20:26:00 EDT Expires: 2022-05-18 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be...

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Severe Weather Statement issued for Clark, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-21 13:50:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Clark; Jefferson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTH CENTRAL JEFFERSON EASTERN CLARK...WESTERN OLDHAM AND CENTRAL JEFFERSON COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM EDT for south central Indiana...and central Kentucky.
CLARK COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Gallatin by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Boone; Gallatin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR OHIO...SOUTHEASTERN DEARBORN...NORTHEASTERN SWITZERLAND BOONE...CENTRAL GALLATIN AND WEST CENTRAL HAMILTON COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Rising Sun, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Cincinnati, Florence, Lawrenceburg, Greendale, Aurora, Walton, Rising Sun, Oakbrook, Burlington, Hidden Valley, Union, Cleves, Shawnee, Miami Heights, Mack, Wilmington, Grandview, French, Addyston and Hartford. This includes the following Interstates I-71 in Kentucky between mile markers 73 and 77. I-75 in Kentucky between mile markers 171 and 182. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Orange, Washington by NWS

Effective: 2022-05-19 19:15:00 EDT Expires: 2022-05-19 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Orange; Washington The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Orange County in south central Indiana Northwestern Washington County in south central Indiana * Until 745 PM EDT. * At 715 PM EDT, a severe thunderstorm was located 9 miles southwest of Bedford, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of northern Orange and northwestern Washington Counties, including the following locations... Saltillo, Leipsic, Campbellsburg, Smedley, Bonds, Hindostan and Orleans. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ORANGE COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dearborn, Ohio, Switzerland by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Dearborn; Ohio; Switzerland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR OHIO...SOUTHEASTERN DEARBORN...NORTHEASTERN SWITZERLAND BOONE...CENTRAL GALLATIN AND WEST CENTRAL HAMILTON COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Rising Sun, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Cincinnati, Florence, Lawrenceburg, Greendale, Aurora, Walton, Rising Sun, Oakbrook, Burlington, Hidden Valley, Union, Cleves, Shawnee, Miami Heights, Mack, Wilmington, Grandview, French, Addyston and Hartford. This includes the following Interstates I-71 in Kentucky between mile markers 73 and 77. I-75 in Kentucky between mile markers 171 and 182. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DEARBORN COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Breckinridge, Bullitt, Franklin, Grayson, Hancock by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Boone, Bourbon, Boyle, Bracken, Breckinridge by NWS

Effective: 2022-05-19 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-20 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Boone; Bourbon; Boyle; Bracken; Breckinridge; Bullitt; Campbell; Carroll; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Gallatin; Garrard; Grant; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Kenton; Larue; Lewis; Lincoln; Madison; Marion; Mason; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Ohio; Oldham; Owen; Pendleton; Robertson; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 249 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BOONE BOURBON BOYLE BRACKEN BRECKINRIDGE BULLITT CAMPBELL CARROLL CASEY CLARK FAYETTE FRANKLIN GALLATIN GARRARD GRANT GRAYSON HANCOCK HARDIN HARRISON HENRY JEFFERSON JESSAMINE KENTON LARUE LEWIS LINCOLN MADISON MARION MASON MEADE MERCER NELSON NICHOLAS OHIO OLDHAM OWEN PENDLETON ROBERTSON SCOTT SHELBY SPENCER TAYLOR TRIMBLE WASHINGTON WOODFORD
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Breckinridge, Bullitt, Butler by NWS

Effective: 2022-05-19 15:52:00 EDT Expires: 2022-05-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clinton; Cumberland; Edmonson; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Hart; Henry; Jefferson; Larue; Logan; Marion; Meade; Metcalfe; Monroe; Nelson; Ohio; Oldham; Russell; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Trimble; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 244 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL INDIANA CLARK CRAWFORD DUBOIS FLOYD HARRISON JEFFERSON ORANGE PERRY SCOTT WASHINGTON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON LARUE MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE WASHINGTON IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY CASEY GRAYSON GREEN HART LOGAN MARION TAYLOR IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ADAIR ALLEN BARREN BUTLER CLINTON CUMBERLAND EDMONSON METCALFE MONROE RUSSELL SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BRANDENBURG, BROWNSVILLE, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, COLUMBIA, CORYDON, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LIBERTY, LOUISVILLE, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, PAOLI, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SALEM, SCOTTSBURG, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, TAYLORSVILLE, TELL CITY, AND TOMPKINSVILLE.
ADAIR COUNTY, KY

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