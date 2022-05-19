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Laurel County, KY

Tornado Warning issued for Laurel, Pulaski by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 20:13:00 EDT Expires: 2022-05-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Breckinridge, Bullitt, Franklin, Grayson, Hancock by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ANDERSON COUNTY, KY
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Special Weather Statement issued for Bedford, Cheatham, Davidson, Hickman, Lewis, Macon, Marshall by NWS

Effective: 2022-05-21 14:50:00 CDT Expires: 2022-05-21 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bedford; Cheatham; Davidson; Hickman; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Robertson; Rutherford; Sumner; Trousdale; Williamson; Wilson Strong thunderstorms will impact portions of Middle Tennessee along the Interstate 65 Corridor through 745 PM CDT At 707 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Cross Plains Nashville to Mount Pleasant. Movement was northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Murfreesboro, Franklin, Columbia, Gallatin, Lebanon, Springfield, Ashland City, Lafayette, Hartsville, Nashville, Madison, Hendersonville, Smyrna, Brentwood, La Vergne, Spring Hill, Mount Juliet, Goodlettsville, White House and Millersville. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greene, Hawkins, Sullivan, Washington by NWS

Effective: 2022-05-19 18:03:00 CDT Expires: 2022-05-19 18:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Greene; Hawkins; Sullivan; Washington The National Weather Service in Morristown has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Sullivan County in east Tennessee East central Hawkins County in east Tennessee Washington County in east Tennessee Northeastern Greene County in east Tennessee * Until 745 PM EDT. * At 702 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles east of Surgoinsville, or 10 miles west of Kingsport, moving east southeast at 30 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Johnson City, Kingsport, Jonesborough, Gray, Oak Grove, Spurgeon, Midway, Colonial Heights, Watauga and Leesburg. This includes the following highways Interstate 26 in Tennessee between mile markers 8 and 23. Interstate 81 in Tennessee between mile markers 44 and 57. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENE COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Boone, Bourbon, Boyle, Bracken, Breckinridge by NWS

Effective: 2022-05-19 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-20 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Boone; Bourbon; Boyle; Bracken; Breckinridge; Bullitt; Campbell; Carroll; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Gallatin; Garrard; Grant; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Kenton; Larue; Lewis; Lincoln; Madison; Marion; Mason; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Ohio; Oldham; Owen; Pendleton; Robertson; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 249 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BOONE BOURBON BOYLE BRACKEN BRECKINRIDGE BULLITT CAMPBELL CARROLL CASEY CLARK FAYETTE FRANKLIN GALLATIN GARRARD GRANT GRAYSON HANCOCK HARDIN HARRISON HENRY JEFFERSON JESSAMINE KENTON LARUE LEWIS LINCOLN MADISON MARION MASON MEADE MERCER NELSON NICHOLAS OHIO OLDHAM OWEN PENDLETON ROBERTSON SCOTT SHELBY SPENCER TAYLOR TRIMBLE WASHINGTON WOODFORD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Breckinridge, Bullitt, Butler by NWS

Effective: 2022-05-19 15:52:00 EDT Expires: 2022-05-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clinton; Cumberland; Edmonson; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Hart; Henry; Jefferson; Larue; Logan; Marion; Meade; Metcalfe; Monroe; Nelson; Ohio; Oldham; Russell; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Trimble; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 244 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL INDIANA CLARK CRAWFORD DUBOIS FLOYD HARRISON JEFFERSON ORANGE PERRY SCOTT WASHINGTON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON LARUE MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE WASHINGTON IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY CASEY GRAYSON GREEN HART LOGAN MARION TAYLOR IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ADAIR ALLEN BARREN BUTLER CLINTON CUMBERLAND EDMONSON METCALFE MONROE RUSSELL SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BRANDENBURG, BROWNSVILLE, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, COLUMBIA, CORYDON, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LIBERTY, LOUISVILLE, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, PAOLI, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SALEM, SCOTTSBURG, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, TAYLORSVILLE, TELL CITY, AND TOMPKINSVILLE.
ADAIR COUNTY, KY

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