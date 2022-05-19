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Casey County, KY

Severe Thunderstorm Warning issued for Casey, Russell by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 20:14:00 EDT Expires: 2022-05-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Breckinridge, Bullitt, Franklin, Grayson, Hancock by NWS

Effective: 2022-05-21 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-21 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Breckinridge; Bullitt; Franklin; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Meade; Nelson; Ohio; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Trimble SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON FRANKLIN HARRISON SCOTT IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GRAYSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDSTOWN, BEDFORD, BRANDENBURG, CYNTHIANA, ELIZABETHTOWN, FRANKFORT, GEORGETOWN, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LOUISVILLE, NEW CASTLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, AND TAYLORSVILLE.
ANDERSON COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Boone, Bourbon, Boyle, Bracken, Breckinridge by NWS

Effective: 2022-05-19 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-20 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Boone; Bourbon; Boyle; Bracken; Breckinridge; Bullitt; Campbell; Carroll; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Gallatin; Garrard; Grant; Grayson; Hancock; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Kenton; Larue; Lewis; Lincoln; Madison; Marion; Mason; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Ohio; Oldham; Owen; Pendleton; Robertson; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 249 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BOONE BOURBON BOYLE BRACKEN BRECKINRIDGE BULLITT CAMPBELL CARROLL CASEY CLARK FAYETTE FRANKLIN GALLATIN GARRARD GRANT GRAYSON HANCOCK HARDIN HARRISON HENRY JEFFERSON JESSAMINE KENTON LARUE LEWIS LINCOLN MADISON MARION MASON MEADE MERCER NELSON NICHOLAS OHIO OLDHAM OWEN PENDLETON ROBERTSON SCOTT SHELBY SPENCER TAYLOR TRIMBLE WASHINGTON WOODFORD
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