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Ag scholarships awarded

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 3 days ago

Cover picture for the articleThe Wisconsin Pork Association Youth Committee recently awarded 48 Wisconsin youth with $50 grants to help offset the costs of their upcoming 4-H and FFA swine projects. The Youth Pig Project grant program began in 2003 to encourage youth to become involved in the Wisconsin pork industry through projects that offer...

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Shenandoah student named winner of Iowa Elks essay contest

(Shenandoah) -- The Iowa Elks Lodge has announced their annual essay contest winners, with one being named right here in KMAland. Shenandoah 6th grader Landyn Kimbro won with his essay about Americanism and "What the Flag Means to Me." The state-wide essay contest is sponsored by the Iowa Elks, and has gone on for several years now. Kimbro and Elks Lodge Member Curtis Osborn spoke with KMA about the essay and judging process. At first Kimbro says he wasn't sure about submitting a story, but was glad that he did in the end.
SHENANDOAH, IA
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Iowa News Headlines Friday, May 20th, 2022

(Chariton, IA) -- Portions of Red Haw State Park will reopen today (Friday), more than two months after a deadly tornado swept through Lucas County and the Chariton area, destroying much of the park’s infrastructure and foliage. Park manager Bonnie Friend says the March Fifth twister killed a man who was camping at the park. She also says they lost about “75 percent of the campground,” “all five docks, three shelters and the storage building.” Parts of the park that will be opening this morning include day use areas, the beach for swimming, and one boat ramp. A GoFundMe page is raising money to help with clean-up, repair, and reforestation.
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Meet the Candidates: Nicole Hasso

(Johnston) -- KMA News continues its "Meet the Candidates" series, featuring the candidates running in key local races in the June Iowa Primary. Today, we return our attention to the race for the Republican nomination in Iowa's new Third Congressional District with challenger Nicole Hasso. Born and raised on the...
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Axne applauds state efforts to increase sales of E-15

(Washington, D.C.) -- Iowa Congresswoman Cindy Axne is applauding efforts from state leaders in increasing access to higher ethanol blend fuels. Earlier this week, Iowa Governor Kim Reynolds signed House File 2128 into law, which requires most gas stations in Iowa to sell E-15 -- fuel containing at least 15% ethanol -- by 2026. The bill was a compromise after a similar proposal failed to pass the legislature last year. Axne says it was good to see the Governor supporting a law that allows for more selling of ethanol.
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Ballot Initiative Requirements Challenged as Unconstitutional

(KMAland) -- The American Civil Liberties Union of Nebraska has filed a federal civil rights lawsuit challenging Nebraska's requirements for voter-led initiatives and referendums to qualify for a statewide ballot. Currently, campaigns must collect signatures from at least 5% of voters in 38 of the state's 93 counties to qualify.
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Patchy frost and fog expected overnight in KMAland

This Hazardous Weather Outlook is for portions of southwest Iowa, west central Iowa, east central Nebraska, northeast Nebraska and southeast Nebraska. Patchy frost is possible late tonight into Sunday morning, especially in the low-lying areas of northeastern Nebraska. This includes the counties of:. Monona Harrison Shelby Pottawattamie Mills Montgomery Fremont...
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Severe Thunderstorm Watch issued for eastern Nebraska, western Iowa until 3 a.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA COLFAX CUMING THURSTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SCHUYLER, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
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MO County Clerk: Look Up Your New District Before Election Time

(KMAland) -- With congressional voting district maps finally in place in Missouri, county clerks are working to educate voters on the changes. Every 10 years after the census is conducted, the state's voting maps are redrawn. Brianna Lennon, county clerk in Boone County, said it is important to make sure...
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Missouri News Headlines Thursday, May 19th, 2022

(St. Louis, MO) -- Police in St. Louis say a boy is hospitalized after being shot on the city’s north side. Officers say the 12-year-old was shot in the back Tuesday night in the Greater Ville neighborhood. He was listed in critical condition. According to data compiled by K-S-D-K/T-V, the unidentified boy is the 56th child to be wounded or killed by gunfire in St. Louis so far this year.
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Nebraska State Track (5/20): Lourdes' Lee leaps to triple jump championship

(Omaha) -- Lourdes Central Catholic’s Beau Lee won the Class C triple jump championship to lead KMAlanders at the Nebraska State Track & Field Championships on Friday. Lee and Elmwood-Murdock’s Cade Hosier went 1-2 in the Class C triple jump, posting jumps of 45-01.00 and 44-09.00, respectively. Louisville’s Harrison Klein qualified second for Saturday’s 100 meter dash final in Class C with a time of 11.01.
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NSAA approves changes to state basketball format

(Lincoln) -- The Nebraska School Activities Association has approved some changes for their state basketball tournaments. According to nebpreps.com, the NSAA board has unanimously approved a recommended format that will eliminate playing state tournament games in high schools, with the exception of third place games in the lower classes. The...
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KMAland Girls Golf (5/18): IKM-Manning's Powers punches ticket to state

(KMAland) -- Kylie Powers continued her impressive season with a state qualification on Wednesday. Check out the full KMAland girls regional golf rundown below. IKM-Manning’s Kylie Powers and Glidden-Ralston’s Addy Boell punched their tickets to state. Powers tied for third with a 90 while Boell was one of three golfers to nab the final spot by shooting a 95.
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(KMAland) -- Nodaway Valley’s Riley Blay claimed the 3200 meter run state championship to highlight KMAlanders at the Missouri State Track & Field Championships on Friday. Blay ran to the championship with a time of 9:47.21 while Austin Colvin of Stanberry took second in the Class 1 boys shot put (51-11.25) and Jaclyn Riedinger of North Andrew was second in the Class 1 girls 1600 (5:34.24).
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Severe Thunderstorm Watch issued for portions of southwest, west-central Iowa until 3 a.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES IN CENTRAL IOWA BOONE DALLAS GRUNDY HAMILTON HARDIN JASPER MARSHALL POLK STORY WEBSTER IN NORTH CENTRAL IOWA BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH WINNEBAGO WORTH WRIGHT IN NORTHWEST IOWA PALO ALTO POCAHONTAS IN SOUTH CENTRAL IOWA MADISON WARREN IN SOUTHWEST IOWA ADAIR CASS IN WEST CENTRAL IOWA AUDUBON CALHOUN CARROLL CRAWFORD GREENE GUTHRIE SAC.
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