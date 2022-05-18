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Somerset, KY

Sports Update: Wednesday, May 18th

By Faith Speaks
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 2 days ago

Cover picture for the articleHigh school baseball: Somerset knocked off Pulaski Co. in the opening game of the 47th District baseball tournament 6-3. The Jumpers advance to the championship game against Rockcastle Co. Wednesday at 5:30pm. The Rockets advanced by shutting out Casey...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Barren, Boyle, Butler, Casey, Clark, Clinton by NWS

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