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Jackson County, IL

Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson, Perry by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 07:18:00 CDT Expires: 2022-05-18 07:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They...

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Flood Warning issued for Clay, Richland by NWS

Effective: 2022-05-21 06:15:00 CDT Expires: 2022-05-21 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Persons with interests along this river need to prepare for flooding. Stay tuned for further updates on this flooding situation. Target Area: Clay; Richland The National Weather Service in Lincoln IL has issued a Flood Warning for the following rivers in Illinois Little Wabash River below Clay City affecting Richland and Clay Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Little Wabash River below Clay City. * WHEN...From Saturday morning until further notice. * IMPACTS...At 19.7 feet, Mayflower Road...just north of U.S. Route 50...begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Friday the stage was 8.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning and continue rising to a crest of 19.8 feet Monday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Little Wabash River Clay City 18.0 8.7 Fri 8 am CDT 18.1 18.6 19.8
CLAY COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Brown, Clark, Crawford, Daviess, Dubois, Floyd, Gibson, Greene by NWS

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BROWN COUNTY, IN
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Tornado Watch issued for Gibson, Pike, Posey, Spencer, Vanderburgh, Warrick by NWS

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GIBSON COUNTY, IN

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