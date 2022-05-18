ContributorsPublishersAdvertisers
Perry County, IL

Severe Weather Statement issued for Perry by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-17 20:44:00 CDT Expires: 2022-05-22 13:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Cumberland, Effingham, Jasper, Shelby by NWS

Effective: 2022-05-19 19:03:00 CDT Expires: 2022-05-19 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central and southeastern Illinois. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Cumberland; Effingham; Jasper; Shelby A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR WESTERN JASPER...SOUTHERN SHELBY...SOUTHWESTERN CUMBERLAND...CLAY AND EFFINGHAM COUNTIES At 703 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Cowden to near Edgewood to near Xenia, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Watson, Stewardson, Louisville, Clay City, Dieterich, Wheeler, Neoga, Montrose, Sailor Springs and Ingraham. This includes the following highways Interstate 57 between mile markers 143 and 178. Interstate 70 between mile markers 79 and 108. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLAY COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Jefferson, St. Charles, St. Louis, Warren by NWS

Effective: 2022-05-19 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-19 11:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin; Jefferson; St. Charles; St. Louis; Warren The National Weather Service in St Louis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern St. Charles County in east central Missouri Northwestern Jefferson County in east central Missouri Northeastern Franklin County in east central Missouri Southwestern St. Louis County in east central Missouri Southeastern Warren County in east central Missouri * Until 1145 AM CDT. * At 1100 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Union, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Villa Ridge and Augusta around 1110 AM CDT. Gray Summit around 1115 AM CDT. Pacific and Defiance around 1120 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Eureka, Wildwood, Ellisville, Clarkson Valley, Spirit of St. Louis Airport, High Ridge, Ballwin, Murphy, Chesterfield and Valley Park. This includes the following highways Interstate 44 in Missouri between exits 247 and 269. Interstate 70 in Missouri between exits 209 and 214. This also includes Babler Memorial State Park, Route 66 State Park, Castlewood State Park, and Robertsville State Park. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Gibson, Pike, Posey, Spencer, Vanderburgh, Warrick by NWS

Effective: 2022-05-19 21:06:00 EDT Expires: 2022-05-20 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Gibson; Pike; Posey; Spencer; Vanderburgh; Warrick TORNADO WATCH 248 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTHEAST ILLINOIS EDWARDS IN SOUTHERN ILLINOIS FRANKLIN GALLATIN HAMILTON JEFFERSON PERRY WABASH WAYNE WHITE IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST INDIANA POSEY IN SOUTHWEST INDIANA GIBSON PIKE SPENCER VANDERBURGH WARRICK IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN WESTERN KENTUCKY DAVIESS HENDERSON MCLEAN UNION WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BOONVILLE, CALHOUN, CARMI, DIXON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GRAYVILLE, HENDERSON, MCLEANSBORO, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, OWENSBORO, PETERSBURG, PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, ROCKPORT, SHAWNEETOWN, WEST FRANKFORT, AND WEST SALEM.
GIBSON COUNTY, IN

Comments / 0

Community Policy