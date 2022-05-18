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Louisville, KY

Freshmen Trio Fuel Hilltopper Win over Bellarmine

WKU Athletics
 3 days ago

Cover picture for the articleLOUISVILLE, Ky. – WKU Baseball earned a 10-2 win over Bellarmine on Tuesday afternoon at Knights Field. The freshmen trio of Ty Batusich, AJ Fiechter and Luke Sinnard all produced stellar outings in the matchup, with Batusich and Fiechter collecting two hits apiece and Sinnard earning his first win of the...

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World’s Largest Bounce House Coming to Louisville with Adult-Only Sessions

Your chance to feel like a kid again is coming to Louisville, Kentucky this June!. Have no fear, if you missed your opportunity to be a part of the World's Largest Bounce House in Indianapolis. We have another event coming to our region where you can bounce, hop, and play in the World's Largest Bounce House. Big Bounce America will be making a stop in Louisville, Kentucky for three days of fun with family and adult-only sessions.
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Baseball-size hail hits parts of central Kentucky

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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Breckinridge, Bullitt, Butler by NWS

Effective: 2022-05-19 15:52:00 EDT Expires: 2022-05-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clinton; Cumberland; Edmonson; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Hart; Henry; Jefferson; Larue; Logan; Marion; Meade; Metcalfe; Monroe; Nelson; Ohio; Oldham; Russell; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Trimble; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 244 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL INDIANA CLARK CRAWFORD DUBOIS FLOYD HARRISON JEFFERSON ORANGE PERRY SCOTT WASHINGTON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON LARUE MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE WASHINGTON IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY CASEY GRAYSON GREEN HART LOGAN MARION TAYLOR IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ADAIR ALLEN BARREN BUTLER CLINTON CUMBERLAND EDMONSON METCALFE MONROE RUSSELL SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BRANDENBURG, BROWNSVILLE, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, COLUMBIA, CORYDON, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LIBERTY, LOUISVILLE, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, PAOLI, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SALEM, SCOTTSBURG, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, TAYLORSVILLE, TELL CITY, AND TOMPKINSVILLE.
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Crumbl Cookies wildly popular in BG shortly after opening

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#Bellarmine#Hilltopper#College Baseball#Wku Baseball
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Poorcastle is back after two years lost to the pandemic, and it will have more experiences and just as much local talent as it always has (36 performers, in fact.) The lineup features a predictably talented group of Louisville musicians that runs across several genres. This three-day festival starts on Friday and ends on Sunday.
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