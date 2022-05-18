Mayfield makes history with title win over Graves County

Effective: 2022-05-21 15:57:00 EDT Expires: 2022-05-21 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Calloway; Christian; Fulton; Graves; Hickman; Hopkins; Lyon; Marshall; Muhlenberg; Todd; Trigg SEVERE THUNDERSTORM WATCH 257 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN WESTERN KENTUCKY CALDWELL CALLOWAY CHRISTIAN FULTON GRAVES HICKMAN HOPKINS LYON MARSHALL MUHLENBERG TODD TRIGG THIS INCLUDES THE CITIES OF BENTON, CADIZ, CLINTON, EDDYVILLE, ELKTON, GREENVILLE, HICKMAN, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE, MAYFIELD, MURRAY, AND PRINCETON.
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