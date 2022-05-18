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Mayfield makes history with title win over Graves County

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 4 days ago

Cover picture for the articleHistory was made Tuesday night in the 3rd District softball championship as Mayfield defeated Graves County for the first time in 20 years to claim the title. The 5-4 win over the Lady Eagles snapped a 43-game win streak that dated back...

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Effective: 2022-05-21 15:57:00 EDT Expires: 2022-05-21 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Calloway; Christian; Fulton; Graves; Hickman; Hopkins; Lyon; Marshall; Muhlenberg; Todd; Trigg SEVERE THUNDERSTORM WATCH 257 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN WESTERN KENTUCKY CALDWELL CALLOWAY CHRISTIAN FULTON GRAVES HICKMAN HOPKINS LYON MARSHALL MUHLENBERG TODD TRIGG THIS INCLUDES THE CITIES OF BENTON, CADIZ, CLINTON, EDDYVILLE, ELKTON, GREENVILLE, HICKMAN, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE, MAYFIELD, MURRAY, AND PRINCETON.
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