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Lebanon, TN

LSSD fifth graders learn Lebanon history

By ANGIE MAYES news@wilsonpost.com
wilsonpost.com
 4 days ago

Cover picture for the articleApproximately 450 Lebanon Special School District fifth graders and their teachers spent May 11 taking part in the inaugural City of Lebanon History Day. They went to a number of locations in the city to learn the history of Lebanon and Wilson County. Students visited the Lebanon History Museum,...

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IN THIS ARTICLE
#Family History#Military History#Veteran#Lssd#Cumberland University#The Tn Maneuvers Army#Fiddler S Grove#County
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State Senator Page Walley Speaks at Rotary Club Meeting

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