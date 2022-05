Rockhurst’s King, Staley’s Oots share Missouri Class 5 high school golf championship

Rockhurst’s Will King and Staley’s Bryson Oots tied for the championship in this week’s Missouri Class 5 boys state high school golf tournament.

There was no playoff — the two were declared co-champions. Both shot 3-under two-day scores of 141.

Rockhurst also won the team championship in the Class 5 competition, which took play Monday and Tuesday at Dalhousie Golf Club in Cape Girardeau.

Barstow’s Tyler McNeive tied for second in the Class 2 tournament at Columbia Country Club, shooting a two-day 152.

CLASS 5

Dalhousie Golf Club, Cape Girardeau , par 72

Team scores: 1. Rockhurst, 295-300—595; 2. Priory, 308-302—610; T3. Christin Brothers College, 311-312—623;T3. Helias Catholic, 312-311—623; 5. Lee’s Summit West, 306-322—628; 6. Chaminade, 318-311—629; 7. Marquette, 332-300—632; 8. Liberty North, 322-313—635; 9. DeSmet, 317-320—637.

Top individuals: T1. King, Rockhurst, 69-72—141; T1. Oots, Staley, 70-71—141; 3. Guera, Chaminade, 73-71—144; 4. Sauer, DeSmet, 71-75—146; T5. Andrews, LS West, 75-72—147; T5. Mickelson, Liberty North, 76-71—147; T5. Politte, Priory, 74-73—147; T5. Schnieders, Helias Catholic, 76-71—147; T9. Berger, Francis Howell Central, 75-73—148; T9. Mazzola, Marquette, 80-68—148; T11. Seifried, Priory, 77-72—149; T11. Walsh, Rockhurst, 73-76—149; T11. Whitebird-Griffith, Liberty, 75-74—149; T14. Johnson, Francis Howell, 73-77—150; T14. Lewis, Springfield Kickapoo, 77-73—150; T14. Sanfelippo III, Lafayette (Wildwood), 71-79—150; T17. Ackermann, CBC, 75-76—151; T17. Cornett, St. Louis University High, 75-76—151; T17. Linhardt, Helias Catholic, 74-77—151; T17. McLaughlin, Priory, 76-75—151; T17. Rinkenberger, Lafayette (Wildwood), 76-75—151; T22. Broyles, Staley, 79-73—152; T22. Fusz, Chaminade, 74-78—512; T24. Cobb, Rockhurst, 77-76—153; T24. Hogan, Rockhurst, 77-76—153; T24. Jacobs, CBC, 75-78—153; T24. Lambert, Jackson, 74-79—153; T24. Skornia, DeSmet, 80-73—153.

CLASS 4

Meadow Lakes CC, New Bloomfield , par 72

Team scores: 1. Webster Groves, 333-306—639; 2. Lutheran South, 325-322—647; T3. Rolla, 321-334—655; T3. Westminster Christian Academy, 328-327—655; 5. Sedalia Smith-Cotton, 334-326—660; 6. Springfield Glendale, 330-339—669; 7. Grain Valley, 330-341—671; 8. Rockwood Summit, 338-346—684.

Top individuals: 1. Asby, Bolivar, 73-71—144; 2. Hennen, Lutheran South, 74-71—145; 3. Friedel, Ft. Zumwalt South, 74-75—149; T4. Jordan, Rolla, 75-75—150; T4. Rusthoven, Ft. Zumwalt East, 75-75—150; 6. Boland, Webster Groves, 77-74—151; T7. Edwards, Hillcrest, 76-76—152; T7. Spencer, Carl Junction, 76-76—152; T9. Mustard, Lebanon, 82-71—153; T9. Neill, Smithville, 80-73—153; 11. Herbert, Grain Valley, 78-76—154; T12. Presley, Branson, 77-78—155; T12. Schuster, Camdenton, 77-78—155; 14. Conrad, Smithville, 76-80—156; T15. Bristow II, Branson, 84-73—157; T15. Park, Ladue Horton Watkins, 76-81—157; T15. Schwager, Webster Groves, 79-78—157; T18. Jones, Rolla, 79-79—158; T18. Rich, Ladue Horton Watkins, 79-79—158; T20. Burkey, WCA, 79-80—159; T20. Meredith, Capital City, 78-81—159; T20. Weinhaus, Festus, 75-84—159; T23. Kandula, Parkway West, 77-83—160; T23. McClinton, DeSoto, 81-79—160; T23. Thomas, Hannibal, 77-83—160; T23. Wang, John Burroughs, 77-83—160.

CLASS 3

At Sedalia Country Club , par 70

Team scores: 1. Father Toltan Regional Catholic, 295-292—587; 2. Bishop LeBlond, 296-305—601; 3. Dexter, 319-316—635; 4. Blair Oaks, 325-334—659; 5. Maryville, 338-338—676; T6. Logan-Rogersville, 348-338—686; T6. Monett, 344-342—686; 8. Southern Boone, 356-343—699; 9. Ste. Genevieve, no score.

Top individuals: T1. Cox, Hallsville, 71-73—144; T1. Schoeberl, Bishop LeBlond, 70-74—144; T3. Rischer, Father Toltan, 74-71—145; T3. Swearingen, Nevada, 70-75—145; 5. McIntosh, Father Toltan, 73-73—146; T6. Bailey, Monett, 72-75—147; T6. Bryan, Blair Oaks, 70-77—147; 8. Cooper, Reeds Spring, 78-70—148; T9. Fallis, Father Toltan, 73-76—149; T9. T. Johnston, Bishop LeBlond, 75-74—149; 11. Thornburg, Father Toltan, 75-75—150; T12. Hollander, St. Charles West, 74-77—151; T12. Worley, Dexter, 78-73—151; 14. Griesemer, Springfield Catholic, 77-76—153; T15. Davis, Logan-Rogersville, 78-76—154; T15. P. Johnston, Bishop LeBlond, 78-76—154; T15. Jungbluth, Bishop LeBlond, 73-81—154; T15. Sitze, Dexter, 77-77—154; T15. Snyder, Hollister, 78-76—154; 20. Verstraete, Harrisonville, 75-80—155; T21. Huck, Ste. Genevieve, 81-75—156; T21. Hull, Eldon, 80-76—156; T21. Knorr, Father Toltan, 83-73—156; T24. Christian, Dexter, 78-79—157; T24. Cunningham, Maryville, 80-77—157; T24. Han, Springfield Catholic, 81-76—157.

CLASS 2

Columbia Country Club , par 71

Team scores: 1. California, 332-339—671; 2. Barstow, 334-348—682; 3. Greenwood, 365-354—719; 4. South Shelby, 372-354—726; 5. Lutheran St. Charles, 375-360—735; T6. Willow Springs, 376-365—741; T6. St. Michael the Archangel, 367-374—741; 8. El Dorado Springs, 392-395—787; 9. Liberty (Mountain View), 411-408—819.

Top individuals: 1. Lindahl, Hermann, 70-78—148; T2. Buffington, Bowling Green, 77-75—152; T2. McNeive, Barstow, 75-77—152; 4. Boyd, California, 78-75—153; 5. Kolar, Richmond Hts., 78-77—155; 6. Glover, South Shelby, 82-80—162; 7. Bennett, Centralia, 81-85—166; 8. Norris, Clearwater, 85-82—167; T9. Brooks, Centralia, 84-85—169; T9. Howard, California, 83-86—169; T11. Hays, Monroe City, 87-83—170; T11. James, Montgomery County, 86-84—170; T13. Duddridge, Willow Springs, 86-85—171; T13. Snyder, Barstow, 86-85—171; T15. Hutcheson, Montgomery County, 84-88—172; T15. Salazar, El Dorado Springs, 88-84—172; T17. Bowman, Richmond, 87-86—173; T17. Cook, Butler, 85-88—173; T19. Dunnaway, California, 82-92—174; T19. Huckabee, Summit Christian Academy, 86-88—174; T21. Crum, North Callaway, 86-89—175; T21. Hackett, California, 89-86—175; T21. Lochman, Palmyra, 87-88—175; T21. Malterer, Lutheran St. Charles, 92-83—175; T21. Pinegar, Greenwood, 91-84—175.

CLASS 1

Rivercut GC, Springfield, par 72

Team scores: 1. Cole Camp, 335-343—678; 2. Marceline, 346-335—681; 3. Westran, 353-346—699; 4. Linn, 368-340—708; 5. Salisbury, 361-361—722; 6. Eugene, 367-375—742; 7. Kansas City Lutheran, 379-378—757; 8. Thomas Jefferson Independent, 389-379—768; 9. Gallatin, 393-376—769.

Top individuals: 1. Bain, Westran, 81-75—156; 2. Devoy, Columbia Independent, 78-81—159; 3. Renn, Eugene, 79-81—160; T4. Heller, Marceline, 83-79—162; T4. Maasen, Linn, 84-78—162; T6. Hayward, Salisbury, 78-86—164; T6. Jenkins, Sacred Heart, 80-84—164; 8. Stallo, Marceline, 86-79—165; 9. Brandow, Westran, 83-83—166; 10. Godwin, Cole Camp, 82-85—167; T11. Lieb, Calvary Lutheran, 83-85—168; T11. McRoberts, New Covenant Academy, 84-84—168; 13. Howard, Cole Camp, 83-86—169; T14. Becker, KC Lutheran, 82-88—170; T14. Bright, Cole Camp, 79-91—170; T14. Rust, Ash Grove, 83-87—170; 17. McDaniels, Linn, 90-81—171; T18. Lichtenberg, Marceline, 83-89—172; T18. Oelrichs, Cole Camp, 91-81—172; T20. Bazzano-Joseph, McAuley Catholic, 86-87—173; T20. Green, Salisbury, 85-88—173; T20. Parham, The Fulton School at St. Albans, 93-80—173; T20. Winslow, Linn, 90-83—173; T24. Anderson, Eugene, 84-90—174; T24. Douglass, The Fulton School at St. Albans, 89-85—174; T24. Verbovshchuk, Green Ridge, 88-86—174.