Severe Weather Statement issued for Thurston by NWS

Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Mills; Monona; Montgomery; Pottawattamie; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
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