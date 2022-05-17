ContributorsPublishersAdvertisers
Thurston County, NE

Severe Weather Statement issued for Thurston by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-17 13:08:00 CDT Expires: 2022-05-17 14:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Special Weather Statement issued for Harrison, Mills, Pottawattamie, Shelby by NWS

Effective: 2022-05-19 21:00:00 CDT Expires: 2022-05-19 23:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Harrison; Mills; Pottawattamie; Shelby Strong Cold Front Causing Gusty Winds and Some Blowing Dust A strong cold front working its way south across the region will be ushering in a sharp switch in winds to the northwest, with gusts over 45 to 55 mph likely for at least a brief period of time. These stronger winds along this front are causing some blowing dust across the area, which could cause reductions in visibility.
HARRISON COUNTY, IA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Harrison, Mills, Monona, Montgomery, Pottawattamie, Shelby by NWS

Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Mills; Monona; Montgomery; Pottawattamie; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
HARRISON COUNTY, IA

Comments / 0

Community Policy