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Thurston County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Thurston by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-17 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-17 13:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Harrison, Mills, Monona, Montgomery, Pottawattamie, Shelby by NWS

Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Mills; Monona; Montgomery; Pottawattamie; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
HARRISON COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Burt, Butler, Cass, Dodge, Douglas, Lancaster, Sarpy, Saunders by NWS

Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Burt; Butler; Cass; Dodge; Douglas; Lancaster; Sarpy; Saunders; Seward; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
BURT COUNTY, NE

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